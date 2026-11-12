ورشة عمل في جامعة الفرات تبحث تطوير مؤسسات التعليم العالي بالرقة

الرقة-سانا

ناقشت ورشة عمل أقامتها الأربعاء جامعة الفرات– فرع الرقة، واقع التعليم العالي وأبرز تحدياته، وسبل تطوير البنية التحتية والتجهيزات التعليمية وتحسين جودة المخرجات الأكاديمية.

وتناولت الورشة ضرورة تأمين التجهيزات المخبرية، وتطوير البنى التحتية والخدمات، وتحسين شبكة الإنترنت، وتحديث المناهج الدراسية، وتأمين الكوادر المطلوبة بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

وأكد مدير فرع جامعة الفرات بالرقة، الدكتور أنس زيدان، في تصريح لسانا أهمية الورشة في رصد التحديات التي تواجه الكوادر التدريسية والفنية والإدارية والطلاب، وتحديد الاحتياجات والأولويات لمعالجتها، مشيراً إلى أن قطاع التعليم العالي بالمحافظة عانى لأكثر من 16 عاماً ظروفاً صعبة أثرت في واقعه وإمكاناته.

مقترح بإحداث جامعة مستقلة في الرقة

أوضح زيدان أن الجهود المشتركة لمحافظة الرقة ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي وجامعة الفرات أسهمت في تجاوز عدد كبير من المشكلات والمعوقات، مشيراً إلى أن تطوير الواقع التعليمي يتطلب مواصلة العمل لتأمين المستلزمات الأساسية، وتجهيزات مخبرية وتقنية تتناسب مع احتياجات الكليات والمعاهد.

ولفت زيدان إلى أن من بين المقترحات المطروحة العمل على تحويل فرع الجامعة في الرقة إلى جامعة مستقلة، مبيناً أن الورشة سيتبعها ست ورشات عمل واجتماعات تنسيقية أخرى، تفضي إلى توصيات ومخرجات تسهم في تعزيز التعاون بين المحافظة والوزارة والمؤسسات المعنية.

من جهته، أشار مدير المعهد التقاني للحاسوب بالرقة مأمون الكرط في تصريح مماثل إلى أن المعهد يفتقر إلى الحواسيب والتجهيزات الأساسية وخدمات الإنترنت والكهرباء.

ودعا الكرط إلى تحديث الخطط الدراسية في المعهد لمواكبة التطورات المتسارعة في مجالات المعلوماتية والتقنيات الحديثة، واستحداث اختصاصات جديدة في البرمجيات والشبكات إلى جانب هندسة الحواسيب، وإدراج مواد الذكاء الاصطناعي والتشفير والأمن السيبراني، ما يسهم في إعداد كوادر مؤهلة تلبي متطلبات سوق العمل.

وشارك في الورشة نائب المحافظ شادي الويسي وأعضاء المكتب التنفيذي في محافظة الرقة، وعمداء الكليات ونوابهم ورؤساء الأقسام ومديرو المعاهد وممثلوها.

وتأتي أهمية الورشة في تسليط الضوء على واقع التعليم العالي في محافظة الرقة، وسبل تحديد الاحتياجات والإمكانات المطلوبة للنهوض بالعملية التعليمية والأكاديمية، وتحسين جودة التعليم.