استنفار حكومي في محافظة الرقة لمواجهة تداعيات السيول وإنقاذ المتضررين

الرقة-سانا

أعلنت مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في الرقة أن فرق الدفاع المدني نفذت أكثر من 110 استجابات ميدانية في مدينتي الرقة والطبقة حتى الآن، وتلقت أكثر من 200 بلاغ خلال ساعة واحدة، وسط استمرار الجهود لإزالة آثار السيول وتصريف مياه الأمطار والاستجابة لبلاغات المتضررين.

وأوضح مدير المديرية رامي السلوم في تصريح لـ سانا اليوم الخميس، أن العاصفة المطرية تسببت بفيضانات وغرق منازل ونزوح عائلات من مخيمات متضررة نتيجة تهالك البنية التحتية، وعدم قدرة شبكات الصرف الصحي على استيعاب كميات الأمطار.

أضرار واسعة ونزوح مئات العائلات

أشار السلوم إلى أن فرق الدفاع المدني نفذت عمليات إنقاذ وشفط مياه وفتح طرق وقنوات تصريف، إضافة إلى سحب آليات عالقة والتعامل مع حوادث سير وحرائق ومساندة مدارس ودوائر حكومية متضررة.

وبيّن أن السيول تسببت بغرق نحو 110 منازل ونزوح قرابة 375 عائلة من مخيمات متضررة في ريف الرقة، بينها مخيمات المقص واليوناني وسهلة البنات، كما أدت إلى انهيار جسر السلماني على طريق الرقة – حلب، وتضرر جسري كسرة سرور والقنطرة، فيما تعذر الوصول إلى مدينة معدان بسبب ‏انقطاع الطرق، لافتاً إلى إنقاذ ثلاث نساء وأربعة أطفال حاصرتهم المياه.

ودعا السلوم الأهالي إلى الالتزام بتعليمات الجهات المعنية وتجنب الشائعات والمعلومات غير الموثوقة حفاظاً على سلامتهم.

استنفار طبي وخدمي لمواجهة التداعيات

من جهته، أكد مدير مشفى الطبقة الوطني الدكتور عبد القادر القولي رفع جاهزية الكوادر الطبية والإسعافية واستدعاء الأطباء الاختصاصيين لاستقبال الإصابات المحتملة، مشيراً إلى أن محدودية الإمكانات قد تستدعي نقل الحالات الخطيرة إلى المشفى الوطني في الرقة.

ولفت القولي إلى أن المشفى استقبل سيدتين جرفتهما السيول، حيث تلقيتا الرعاية اللازمة وغادرتا بحالة صحية جيدة، فيما نُقلت حالة رجل متوفى إلى الطبابة الشرعية في حلب.

بدوره، أكد رئيس قسم التنفيذ في مجلس مدينة الطبقة عواد العواد استنفار كوادر البلدية وآلياتها منذ بدء العاصفة لمعالجة تجمعات المياه وفتح الطرق، رغم محدودية الإمكانات المتاحة.

تضرر جسور واستمرار أعمال المعالجة

وفي السبخة، أوضح رئيس مجلس المدينة عبيدة الخضر أن المجلس استنفر جميع إمكاناته منذ بداية العاصفة لتأمين الطرق الرئيسة والحفاظ على سلامة المواطنين، بالتعاون مع الجهات الخدمية والفنية في المحافظة.

وأشار الخضر إلى أن غزارة الأمطار تسببت بخروج جسري كسرة سرور والعجيل من الخدمة، إضافة إلى تضرر ثلاثة جسور على طريق دلح الفوقاني (المضيق)، ما استدعى تدخلاً عاجلاً لمعالجة الأضرار وتأمين حركة المرور.

وأكد أن الأعمال مستمرة لإزالة آثار السيول وتأمين الجسور المتضررة قدر الإمكان، على أن تتبعها أعمال لإعادة التأهيل وتحسين البنية التحتية وتعزيز قدرتها على مواجهة الكوارث مستقبلاً.

وشهدت محافظات الرقة والحسكة ودير الزور، إضافة إلى مناطق في شرق حمص وحماة وحلب، هطولات مطرية رعدية ترافقت مع تساقط البرد وهبوب رياح هابطة قوية، ما أدى إلى حدوث فيضانات وسيول وجريان الأودية وقطع عدد من الطرقات.