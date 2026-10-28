استنفار مجلس مدينة الرقة والدفاع المدني لمعالجة تجمعات مياه الأمطار ‏

الرقة- سانا‏

استنفرت ورشات الأشغال العامة في مجلس مدينة الرقة وفرق الدفاع المدني مساء اليوم الأربعاء، ‏لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في مدينة الرقة وشوارعها نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.‏

وأوضح مدير دائرة الأشغال العامة في مجلس مدينة الرقة محمود حمام في تصريح لمراسل سانا، أن ‏الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة الرقة وتجاوز كميات الأمطار القدرة الاستيعابية لبعض ‏المصارف المطرية، أدت إلى طفح المياه في عدد من المواقع.‏

وأشار حمام الى أنه إثر ذلك استنفرت دائرة الأشغال العامة بكامل طواقمها العمالية والإدارية إلى ‏جانب تجهيز جميع صهاريج الضغط والشفط للعمل على فتح المطريات وإزالة الانسدادات وتسريع ‏تصريف مياه الأمطار ضمن شبكة الصرف المطري والحد من تجمع المياه في الشوارع.‏

العمل على تصريف مياه الامطار من الشوارع ومشفى الحياة

بين حمام أن طواقم دائرة الأشغال العامة في مجلس المدينة لاتزال تواصل العمل على تصريف مياه ‏الأمطار من الشوارع ومن الطابق الأرضي لمشفى الحياة بالمدينة.‏

بدوره لفت رئيس دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة سهل عبد ‏السلام في تصريح مماثل، أن فرق الدفاع المدني في المديرية استنفرت للتعامل مع آثار الأمطار الغزيرة ‏التي شهدتها المحافظة والسيول الناتجة عنها، مبينا أنه جرى تعزيز جاهزية الفرق وتوجيهها للاستجابة ‏للحالات الطارئة في المناطق المتأثرة.‏

وأوضح عبد السلام أن الفرق تعمل على سحب المركبات العالقة أو المتضررة بفعل جريان السيول، ‏وتصريف المياه من عدد من المنازل والمرافق الحيوية، إلى جانب الاستجابة لحوادث السير والانزلاقات ‏المرتبطة بالأحوال الجوية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المدنيين والحد من الأضرار الناجمة عن ‏الأمطار الغزيرة.‏

ودعا عبد السلام المواطنين إلى الاتصال على أرقام التواصل مع الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة ‏الكوارث لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.‏

المساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية

كما دعا الى التواصل مع الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالرقة لطلب الإنقاذ ‏والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية على الرقم 0940496878 ‏للاتصال العادي أوعلى واتساب أو لإرسال الرسائل على واتساب، وللسهولة يمكنكم التواصل مع ‏الرقم على واتساب عبر الضغط على الرابط: ‏https://wa.me/+963940497878‌‏.‏

من جهتها حذرت إدارة منطقة تل أبيض في ريف الرقة في صفحتها على فيسبوك، المواطنين إلى توخي ‏الحذر والحيطة من العاصفة المطرية واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم.‏