استنفار مجلس مدينة الرقة والدفاع المدني لمعالجة تجمعات مياه الأمطار ‏

الرقة- سانا
استنفرت ورشات الأشغال العامة في مجلس مدينة الرقة وفرق الدفاع المدني مساء اليوم الأربعاء، لمعالجة تجمعات مياه الأمطار في مدينة الرقة وشوارعها نتيجة الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة.
وأوضح مدير دائرة الأشغال العامة في مجلس مدينة الرقة محمود حمام في تصريح لمراسل سانا، أن الهطلات المطرية الغزيرة التي شهدتها مدينة الرقة وتجاوز كميات الأمطار القدرة الاستيعابية لبعض المصارف المطرية، أدت إلى طفح المياه في عدد من المواقع.
وأشار حمام الى أنه إثر ذلك استنفرت دائرة الأشغال العامة بكامل طواقمها العمالية والإدارية إلى جانب تجهيز جميع صهاريج الضغط والشفط للعمل على فتح المطريات وإزالة الانسدادات وتسريع تصريف مياه الأمطار ضمن شبكة الصرف المطري والحد من تجمع المياه في الشوارع.
العمل على تصريف مياه الامطار من الشوارع ومشفى الحياة
بين حمام أن طواقم دائرة الأشغال العامة في مجلس المدينة لاتزال تواصل العمل على تصريف مياه الأمطار من الشوارع ومن الطابق الأرضي لمشفى الحياة بالمدينة.
بدوره لفت رئيس دائرة الاتصال الحكومي في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بمحافظة الرقة سهل عبد السلام في تصريح مماثل، أن فرق الدفاع المدني في المديرية استنفرت للتعامل مع آثار الأمطار الغزيرة التي شهدتها المحافظة والسيول الناتجة عنها، مبينا أنه جرى تعزيز جاهزية الفرق وتوجيهها للاستجابة للحالات الطارئة في المناطق المتأثرة.
وأوضح عبد السلام أن الفرق تعمل على سحب المركبات العالقة أو المتضررة بفعل جريان السيول، وتصريف المياه من عدد من المنازل والمرافق الحيوية، إلى جانب الاستجابة لحوادث السير والانزلاقات المرتبطة بالأحوال الجوية، بما يسهم في الحفاظ على سلامة المدنيين والحد من الأضرار الناجمة عن الأمطار الغزيرة.
ودعا عبد السلام المواطنين إلى الاتصال على أرقام التواصل مع الدفاع المدني في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية.
المساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية
كما دعا الى التواصل مع الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بالرقة لطلب الإنقاذ والإسعاف والإطفاء، والمساعدة في حالات الطوارئ والحوادث المرورية على الرقم 0940496878 للاتصال العادي أوعلى واتساب أو لإرسال الرسائل على واتساب، وللسهولة يمكنكم التواصل مع الرقم على واتساب عبر الضغط على الرابط: https://wa.me/+963940497878.
من جهتها حذرت إدارة منطقة تل أبيض في ريف الرقة في صفحتها على فيسبوك، المواطنين إلى توخي الحذر والحيطة من العاصفة المطرية واتخاذ التدابير اللازمة حفاظا على سلامتهم وعائلاتهم.