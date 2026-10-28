عطلة رسمية في كل مدارس الرقة غداً الخميس بسبب الأحوال الجوية

الرقة -سانا
أصدرت محافظة الرقة مساء اليوم الأربعاء تعميماً جاء فيه “أنه نظراً للظروف الجوية السائدة وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية تعطل كل المدارس في محافظة الرقة يوم غد الخميس الموافق ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٦”.
وأكد مدير التربية والتعليم في محافظة الرقة خليل الإبراهيم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أنه نتيجة تداعيات الأمطار الغزيرة وتشكل السيول بالشوارع والأحياء، وحرصاً على سلامة التلاميذ والطلبة، تعطل مدارس مدينة الرقة يوم غد الخميس.
وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الرقة عصر اليوم بسيول وطوفان في عدد من الشوارع في أحياء المدينة وأرياف المحافظة ما أعاق حركة مرور المواطنين وعبور السيارات.