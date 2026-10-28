عطلة رسمية في كل مدارس الرقة غداً الخميس بسبب الأحوال الجوية

الرقة -سانا

أصدرت محافظة الرقة مساء اليوم الأربعاء تعميماً جاء فيه “أنه نظراً للظروف الجوية السائدة ‏وحرصاً على سلامة أبنائنا الطلبة والكوادر التعليمية تعطل كل المدارس في محافظة الرقة يوم غد ‏الخميس الموافق ٢٩ تشرين الاول ٢٠٢٦”.‏

وأكد مدير التربية والتعليم في محافظة الرقة خليل الإبراهيم في تصريح لمراسل سانا اليوم الأربعاء أنه ‏نتيجة تداعيات الأمطار الغزيرة وتشكل السيول بالشوارع والأحياء، وحرصاً على سلامة التلاميذ ‏والطلبة، تعطل مدارس مدينة الرقة يوم غد الخميس.‏

وتسببت الأمطار الغزيرة التي شهدتها الرقة عصر اليوم بسيول وطوفان في عدد من الشوارع في أحياء ‏المدينة وأرياف المحافظة ما أعاق حركة مرور المواطنين وعبور السيارات.‏