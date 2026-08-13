مجلس مدينة الرقة يصدر تعليمات جديدة لضبط النظافة والمظهر العام في المدينة

الرقة-سانا

أصدر مجلس مدينة الرقة اليوم الخميس تعليمات تنظيمية جديدة لضبط النظافة والمظهر العام في المدينة، تتضمن تحديد مواعيد إلقاء وترحيل النفايات، ومنع إشغال الأرصفة والمنصفات، وتنظيم “الشمسيات والقارمات” أمام المحال التجارية، إضافة إلى منع تصريف المياه وهدرها على الأرصفة والطرقات، وذلك بهدف تحسين الواقع الخدمي والحفاظ على نظافة المدينة.

وأكد رئيس مجلس مدينة الرقة علي الحسين في تصريح لـ سانا أن التعليمات تهدف إلى الوصول لمدينة أكثر نظافة وتنظيماً، مشيراً إلى تشكيل فرق ولجان لمتابعة تطبيقها ونشر الوعي بين السكان وأصحاب المحال، مع فرض غرامات مالية بحق المخالفين تتصاعد في حال تكرار المخالفة.

وأشار مواطنون خلال استطلاعات لسانا إلى أهمية التشدد في تطبيق العقوبات ورفع قيمة الغرامات بما يضمن الالتزام بالتعليمات، ويسهم في تحسين المظهر العام للمدينة.

وتأتي الحملة في إطار جهود مجلس مدينة الرقة لتحسين الواقع الخدمي والحفاظ على النظافة العامة والمظهر الحضاري للمدينة، بالتزامن مع أعمال صيانة وتأهيل الطرق وشبكات الصرف الصحي والحدائق.