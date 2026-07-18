العثور على جثمان الشاب الثالث في حادثة سقوط سيارة بنهر البليخ بريف الرقة

الرقة-سانا‏

عثرت فرق الدفاع المدني السوري في وزارة الطوارئ وإدارة الكوارث، اليوم السبت، على جثمان ‏الشاب الثالث المفقود في حادثة سقوط سيارة في نهر البليخ قرب قرية مارودة شمال شرقي ‏محافظة الرقة.‏

وذكر الدفاع المدني عبر قناته على تلغرام، أن الجثمان عُثر عليه في منطقة الحمرات عند مصب ‏نهر البليخ في نهر الفرات، بعد عمليات بحث متواصلة منذ وقوع الحادثة يوم الخميس الماضي.‏

وكانت فرق الدفاع المدني تمكنت في وقت سابق اليوم من انتشال السيارة والعثور على جثماني شابين ‏آخرين كانا على متنها.‏

وواجهت فرق الإنقاذ خلال عمليات البحث، التي استمرت ثلاثة أيام، صعوبات ميدانية ناجمة عن شدة جريان المياه وعكارة النهر، ما حدّ من قدرة فرق الغطس على الرؤية وأعاق عمليات التمشيط والبحث تحت الماء لفترات طويلة.