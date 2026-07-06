الحافلة الثقافية تصل الى الرقة حاملة معها مجموعة من الأنشطة الثقافية ‏والترفيهية

الرقة-سانا
وصلت الحافلة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة إلى محافظة الرقة اليوم الإثنين، حاملةً برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الثقافية والترفيهية والتفاعلية الموجّهة للأطفال والشباب، في إطار جهود الوزارة لتعزيز الحراك الثقافي والوصول إلى مختلف المناطق السورية.
وأوضح محمد مراد مدير مشروع الحافلة، لمراسل سانا، أن البرنامج يضم باقة واسعة من الفعاليات تشمل القراءة التفاعلية، والرسم على الوجوه، والمسابقات الثقافية، والأنشطة الحركية، إضافة إلى توزيع الهدايا والقصص والكتب المخصّصة للأطفال، بما يسهم في ترسيخ حبّ القراءة وتنمية المهارات الإبداعية لدى المشاركين.
وبيّن مراد أن جولة الحافلة في محافظة الرقة ستستمر خمسة أيام، وتشمل مدن الرقة والسبخة والطبقة وعدداً من القرى، بهدف تعزيز ارتباط الأطفال والشباب بالثقافة والكتاب، وإتاحة الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة التفاعلية التي تنمّي مواهبهم وتدعم حضورهم الثقافي.
وأشار إلى أن اختيار أرض المركز الثقافي في الرقة لانطلاق الفعاليات يحمل دلالة رمزية مهمّة، نظراً لما تعرّض له المركز من دمار خلال سنوات الحرب، مؤكداً أن إعادة إحياء النشاط الثقافي في المحافظة تمثّل خطوة أساسية لاستعادة دور المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع.
بدوره، أكد مدير الثقافة في محافظة الرقة عبد اللطيف محميد أن استضافة الحافلة الثقافية تمثل خطوة مهمّة لتنشيط الحركة الثقافية في المحافظة، وإعادة ربط الأطفال والشباب بالأنشطة المعرفية والإبداعية، مشيراً إلى أن هذه الفعاليات تسهم في اكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى الأجيال الناشئة.
كما عبّرت المشاركة ريان عبد السلام شيخ علي عن سعادتها بالمشاركة، مؤكدة أن الفعالية شجّعتها على القراءة والاطلاع، ومشيدةً بالأنشطة المقدّمة ودورها في تعزيز المعرفة وصقل المواهب. وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الثقافة السورية الرامية إلى توسيع الأنشطة الثقافية في المحافظات، وتعزيز حضور الكتاب والقراءة والبرامج التفاعلية بين الأطفال والشباب، بما يدعم الحراك الثقافي ويُرسّخ القيم المعرفية لدى الأجيال الجديدة.