الحافلة الثقافية تصل الى الرقة حاملة معها مجموعة من الأنشطة الثقافية ‏والترفيهية

الرقة-سانا‏

وصلت الحافلة الثقافية التابعة لوزارة الثقافة إلى محافظة الرقة ‏اليوم الإثنين، ‏حاملةً برنامجاً متكاملاً من الأنشطة الثقافية ‌‏والترفيهية والتفاعلية الموجّهة ‏للأطفال والشباب، في إطار ‏جهود الوزارة لتعزيز الحراك الثقافي والوصول ‏إلى مختلف ‌‏المناطق السورية‎.‎

وأوضح محمد مراد مدير مشروع الحافلة، لمراسل سانا، أن ‏البرنامج يضم ‏باقة واسعة من الفعاليات تشمل القراءة التفاعلية، ‌‏والرسم على الوجوه، ‏والمسابقات الثقافية، والأنشطة الحركية، ‏إضافة إلى توزيع الهدايا والقصص ‏والكتب المخصّصة ‌‏للأطفال، بما يسهم في ترسيخ حبّ القراءة وتنمية ‏المهارات ‏الإبداعية لدى المشاركين‎.‎

وبيّن مراد أن جولة الحافلة في محافظة الرقة ستستمر خمسة ‏أيام، وتشمل ‏مدن الرقة والسبخة والطبقة وعدداً من القرى، ‌‏بهدف تعزيز ارتباط الأطفال ‏والشباب بالثقافة والكتاب، وإتاحة ‏الفرصة لهم للمشاركة في الأنشطة ‏التفاعلية التي تنمّي ‏مواهبهم ‏وتدعم حضورهم الثقافي‎.‎

وأشار إلى أن اختيار أرض المركز الثقافي في الرقة لانطلاق ‏الفعاليات ‏يحمل دلالة رمزية مهمّة، نظراً لما تعرّض له ‏المركز ‏من دمار خلال سنوات ‏الحرب، مؤكداً أن إعادة إحياء النشاط ‏الثقافي في المحافظة تمثّل خطوة ‏أساسية لاستعادة دور ‌‏المؤسسات الثقافية في خدمة المجتمع‎.‎

بدوره، أكد مدير الثقافة في محافظة الرقة عبد اللطيف محميد أن ‏استضافة ‏الحافلة الثقافية تمثل خطوة مهمّة لتنشيط الحركة ‌‏الثقافية في المحافظة، ‏وإعادة ربط الأطفال والشباب بالأنشطة ‏المعرفية والإبداعية، مشيراً إلى أن ‏هذه الفعاليات تسهم في ‌‏اكتشاف المواهب وتنمية القدرات لدى الأجيال ‏الناشئة‎.‎

كما عبّرت المشاركة ريان عبد السلام شيخ علي عن سعادتها ‏بالمشاركة، ‏مؤكدة أن الفعالية شجّعتها على القراءة والاطلاع، ‌‏ومشيدةً بالأنشطة المقدّمة ‏ودورها في تعزيز المعرفة وصقل ‏المواهب‎.‎ وتأتي هذه الفعالية ضمن خطة وزارة الثقافة السورية الرامية ‏إلى توسيع ‏الأنشطة الثقافية في المحافظات، وتعزيز حضور ‌‏الكتاب والقراءة والبرامج ‏التفاعلية بين الأطفال والشباب، بما ‏يدعم الحراك الثقافي ويُرسّخ القيم ‏المعرفية لدى الأجيال ‏الجديدة‎.‎