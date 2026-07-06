البدء بمد نحو 3 آلاف متر مكعب من المجبول الإسفلتي في الرقة

الرقة-سانا

باشر مجلس مدينة الرقة أعمال مدّ نحو 3 آلاف متر مكعب من المجبول الإسفلتي، ضمن مشروع تأهيل وتزفيت عدد من الطرق والشوارع الرئيسية في المدينة، بهدف تحسين واقع البنية التحتية، ومعالجة الأضرار التي لحقت بشبكة الطرق، بما يسهم في تسهيل حركة المشاة والمركبات.

وأوضح رئيس لجنة الإشراف على مشروع صيانة الطرق في مجلس مدينة الرقة محمود الحمام، أن هذه المرحلة تأتي بعد استكمال أعمال القشط والتجهيز وتسوية المقاطع المستهدفة، لتشكل المرحلة الأساسية من المشروع، تمهيداً لإعادة فتح الطرق أمام الحركة المرورية وفق المواصفات الفنية المعتمدة.

وقال الحمام: إن المشروع يتضمن تنفيذ نحو 3 آلاف متر مكعب من المجبول الإسفلتي، سيتم فرشها على مقاطع متفرقة بطول إجمالي يقارب 7 كيلومترات، وفق دراسة فنية استهدفت المواقع الأكثر تضرراً داخل المدينة.

كما أضاف: إن الأعمال تشمل عدداً من الشوارع والمحاور الرئيسية، بما في ذلك شارعا تل أبيض الجنوبي والشمالي، وشارع المشهداني باتجاه التوليد، والمحور المؤدي إلى دوار النعيم، والطريق الممتد من حديقة الرشيد إلى شارع الأماسي، إضافة إلى طريق حلب وشارع النور، وذلك لما تمثله من أهمية في الحركة المرورية اليومية.

وأشار الحمام، إلى أن المشروع ينفذه مجلس مدينة الرقة ضمن خطة متكاملة لإعادة تأهيل الطرق المتضررة وتحسين البنية التحتية في المدينة، بما ينعكس إيجاباً على السلامة المرورية وجودة الخدمات المقدمة للسكان.

ويأتي المشروع في إطار الجهود التي تبذلها محافظة الرقة ومجلس المدينة لإعادة تأهيل المرافق الخدمية الأساسية، وتحسين شبكة الطرق، ودعم مسار التعافي وإعادة الإعمار في المحافظة.