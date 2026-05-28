مدير مؤسسة سد الفرات يوضح أسباب وصول منسوب مياه النهر إلى ‏مستويات غير مسبوقة

الرقة-سانا
أكد المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور أن منسوب المياه في نهر الفرات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة الوارد المائي وارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم الحالي، ما أدى إلى وصول مخزون بحيرات سد الفرات إلى أكثر من 97 بالمئة.
وقال بكور في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس الأربعاء: إن الارتفاع الحالي جاء بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة على النهر، مشيراً إلى أن الجانب التركي مرّر نحو 2000 متر مكعب في الثانية، مع فتح جميع بوابات المفيض، وهو أمر غير مسبوق.
وأوضح بكور أن السدود السورية كانت ممتلئة بنسبة تقارب 96 بالمئة قبل زيادة التدفقات المائية، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على عمليات الاستيعاب وإدارة الكميات الواردة، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت على امتصاص جزء من التدفقات ضمن سدود الفرات بالتنسيق مع الجهات المعنية.
وأكد بكور أن الجهات المختصة أبلغت وزارة الطوارئ والمحافظات والجهات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتحذير السكان المقيمين ضمن سرير النهر، داعياً الأهالي إلى الابتعاد عن المناطق المصنفة ضمن حرمه، والتي يمنع البناء أو الزراعة فيها وفق التشريعات المائية بسبب مخاطر ارتفاع مناسيب المياه والفيضانات.
أغزر موسم مطري منذ 30 عاماً
ولفت بكور إلى أن الموسم المطري الحالي يُعد من أكثر المواسم غزارة منذ نحو 30 عاماً حيث شهدت مناطق عدة في سوريا هطولات مطرية وسيولاً تسببت بأضرار بشرية ومادية، مؤكداً أن استمرار وجود بعض السكان قرب مجرى النهر رغم التحذيرات المتكررة يزيد من مخاطر وقوع حوادث الغرق والخسائر البشرية.
وكان الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق أمس وفاة ثلاثة أطفال غرقاً وفقدان رابع في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور، بينما حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، من خطورة السباحة في النهر بعد ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار، داعياً الأهالي، ولا سيما الأطفال، إلى عدم المخاطرة بالأرواح خلال فترة عيد الأضحى المبارك.