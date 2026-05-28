مدير مؤسسة سد الفرات يوضح أسباب وصول منسوب مياه النهر إلى ‏مستويات غير مسبوقة

الرقة-سانا‏

أكد المدير العام لمؤسسة سد الفرات هيثم بكور أن منسوب المياه في نهر ‏الفرات شهد ارتفاعاً ملحوظاً خلال الأيام الماضية، نتيجة زيادة الوارد المائي ‏وارتفاع معدلات الأمطار في مناطق شمال وشرق سوريا خلال الموسم ‏الحالي، ما أدى إلى وصول مخزون بحيرات سد الفرات إلى أكثر من 97 ‏بالمئة‎.‎

وقال بكور في لقاء مع قناة الإخبارية السورية أمس الأربعاء: إن الارتفاع ‏الحالي جاء بالتزامن مع زيادة كميات المياه الممررة عبر السدود المقامة ‏على النهر، مشيراً إلى أن الجانب التركي مرّر نحو 2000 متر مكعب في ‏الثانية، مع فتح جميع بوابات المفيض، وهو أمر غير مسبوق‎.‎

وأوضح بكور أن السدود السورية كانت ممتلئة بنسبة تقارب 96 بالمئة قبل ‏زيادة التدفقات المائية، الأمر الذي فرض تحديات كبيرة على عمليات ‏الاستيعاب وإدارة الكميات الواردة، لافتاً إلى أن المؤسسة عملت على ‏امتصاص جزء من التدفقات ضمن سدود الفرات بالتنسيق مع الجهات ‏المعنية‎.‎



وأكد بكور أن الجهات المختصة أبلغت وزارة الطوارئ والمحافظات ‏والجهات المحلية لاتخاذ الإجراءات الاحترازية وتحذير السكان المقيمين ‏ضمن سرير النهر، داعياً الأهالي إلى الابتعاد عن المناطق المصنفة ضمن ‏حرمه، والتي يمنع البناء أو الزراعة فيها وفق التشريعات المائية بسبب ‏مخاطر ارتفاع مناسيب المياه والفيضانات‎.‎

أغزر موسم مطري منذ 30 عاماً

ولفت بكور إلى أن الموسم المطري الحالي يُعد من أكثر المواسم غزارة منذ ‏نحو 30 عاماً حيث شهدت مناطق عدة في سوريا هطولات مطرية وسيولاً ‏تسببت بأضرار بشرية ومادية، مؤكداً أن استمرار وجود بعض السكان قرب ‏مجرى النهر رغم التحذيرات المتكررة يزيد من مخاطر وقوع حوادث الغرق ‏والخسائر البشرية‎.‎

وكان الدفاع المدني السوري أعلن في وقت سابق أمس وفاة ثلاثة أطفال ‏غرقاً وفقدان رابع في نهر الفرات بقرية الزغيّر في ريف دير الزور، بينما ‏حذر وزير الطوارئ وإدارة الكوارث رائد الصالح، من خطورة السباحة في ‏النهر بعد ارتفاع منسوب المياه وشدة التيار، داعياً الأهالي، ولا سيما ‏الأطفال، إلى عدم المخاطرة بالأرواح خلال فترة عيد الأضحى المبارك‎.‎