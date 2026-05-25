إغلاق مؤقت للجسر القديم في الرقة لإجراء صيانة إسعافية بعد ارتفاع منسوب نهر الفرات

الرقة 25-5-2026 سانا

أعلنت الجهات المعنية في محافظة الرقة عن إغلاق الجسر القديم بشكل مؤقت اليوم الإثنين، من الساعة الحادية عشرة مساءً حتى الواحدة بعد منتصف الليل، بهدف تنفيذ أعمال صيانة إسعافية للجسر، عقب ارتفاع منسوب مياه نهر الفرات إلى مستويات عالية.



وأوضح المهندس أحمد الدندل رئيس دائرة الطرق في مديرية الخدمات الفنية بمحافظة الرقة لمراسل سانا، أن الورشات الفنية باشرت تنفيذ إجراءات فنية مؤقتة على الجسر القديم، تضمنت قطع الجسر وإزالة الأقواس بشكل مؤقت، بهدف تأمين إدخال 20 جبّالة إسمنت من مدينة الرقة باتجاه منطقة الكسرة وصولاً إلى الطرف الجنوبي من جسر الرشيد (الجديد)، لاستكمال أعمال صب الجسر وفق الخطة المعتمدة.



وأضاف الدندل: إنه سيتم قطع حركة المرور على جسر المنصور (الجسر القديم) اعتباراً من الساعة الحادية عشرة مساءً، بهدف إدخال رافعة ثقيلة وإنزال كتل إسمنتية لتدعيم القسم المتضرر من الجسر، وذلك كإجراء احترازي يهدف إلى تعزيز عوامل السلامة والأمان.



وأكد الدندل أن الوضع الإنشائي للجسر تحت السيطرة، وأن جميع الأعمال المنفذة تأتي ضمن إجراءات فنية مدروسة لزيادة مستوى الأمان والحفاظ على سلامة المواطنين، وضمان استمرار الأعمال وفق المعايير الهندسية المعتمدة.



ودعت الجهات المعنية الأهالي وسائقي المركبات إلى الالتزام بالتعليمات المرورية واستخدام الطرق البديلة خلال فترة الإغلاق، حفاظاً على السلامة العامة وضمان سير الأعمال بشكل آمن.



