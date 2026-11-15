صحة القنيطرة تطلق حملة للتبرع بالدم لتعزيز المخزون وتلبية احتياجات المرضى

القنيطرة-سانا
أطلقت مديرية صحة القنيطرة اليوم الأحد حملةً للتبرع بالدم في مشفى الجولان الوطني، بالتعاون مع المؤسسة العامة لبنوك الدم، تحت شعار “تبرعك بالدم قد يكون سبباً في إنقاذ حياة إنسان.. فكل قطرة دم تصنع فرقاً”، وذلك في إطار الجهود المستمرة لتعزيز مخزون بنك الدم وتلبية احتياجات المرضى.
وأوضح مدير المديرية الدكتور حمدي غباغبي في تصريحٍ لـ سانا، أن الحملة مفتوحة المدة، وتهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، وتأمين مستلزمات الحالات الإسعافية ولمرضى التلاسيميا، إضافةً إلى تلبية احتياجات العمليات الجراحية والنسائية في مشافي المحافظة.
ودعا الدكتور غباغبي جميع المواطنين والفعاليات المجتمعية والأهلية إلى المشاركة الفاعلة في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن التبرع قد يُسهم في إنقاذ حياة المرضى، وضمان استمرارية كل الزمر الدموية وخاصة النادرة والقليل منها.
وتأتي هذه الحملة ضمن المبادرات الدورية التي تنفذها مديرية صحة القنيطرة بالتنسيق مع المؤسسة العامة لبنوك الدم، حيث سبق أن أطلق ملتقى السلام الوطني في المحافظة، في الخامس من الشهر الماضي، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «نقطة دم تنقذ حياة إنسان»، بهدف تعزيز المخزون، وتأمين وحدات الدم اللازمة للمشافي وتلبية الاحتياجات الطبية الطارئة.