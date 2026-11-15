صحة القنيطرة تطلق حملة للتبرع بالدم لتعزيز المخزون وتلبية احتياجات المرضى

القنيطرة-سانا‏

أطلقت مديرية صحة القنيطرة اليوم الأحد حملةً للتبرع بالدم في مشفى الجولان ‏الوطني، بالتعاون مع المؤسسة العامة لبنوك الدم، تحت شعار “تبرعك بالدم قد يكون ‏سبباً في إنقاذ حياة إنسان.. فكل قطرة دم تصنع فرقاً”، وذلك في إطار الجهود ‏المستمرة لتعزيز مخزون بنك الدم وتلبية احتياجات المرضى.‏

وأوضح مدير المديرية الدكتور حمدي غباغبي في تصريحٍ لـ سانا، أن الحملة مفتوحة ‏المدة، وتهدف إلى دعم المخزون الاستراتيجي لبنك الدم، وتأمين مستلزمات الحالات ‏الإسعافية ولمرضى التلاسيميا، إضافةً إلى تلبية احتياجات العمليات الجراحية والنسائية ‏في مشافي المحافظة.‏

ودعا الدكتور غباغبي جميع المواطنين والفعاليات المجتمعية والأهلية إلى المشاركة ‏الفاعلة في هذا العمل الإنساني، مؤكداً أن التبرع قد يُسهم في إنقاذ حياة المرضى، ‏وضمان استمرارية كل الزمر الدموية وخاصة النادرة والقليل منها.‏

وتأتي هذه الحملة ضمن المبادرات الدورية التي تنفذها مديرية صحة القنيطرة ‏بالتنسيق مع المؤسسة العامة لبنوك الدم، حيث سبق أن أطلق ملتقى السلام الوطني في ‏المحافظة، في الخامس من الشهر الماضي، حملة للتبرع بالدم تحت عنوان «نقطة دم ‏تنقذ حياة إنسان»، بهدف تعزيز المخزون، وتأمين وحدات الدم اللازمة للمشافي وتلبية ‏الاحتياجات الطبية الطارئة.‏