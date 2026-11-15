انقطاع الاتصالات والإنترنت عن محافظة القنيطرة جراء ‏تخريب الكابل الضوئي ‏الرئيسي

القنيطرة-سانا
انقطعت خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت عن محافظة القنيطرة بشكل كامل منذ صباح اليوم الأحد، جراء تعرض الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة لعمل تخريبي في منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.
وأوضح رئيس دائرة التشغيل في مديرية اتصالات القنيطرة محمد الغزي في تصريح لمراسل سانا، أن الكابل تعرض للتخريب فجر اليوم، ما أدى إلى خروج خدمات الاتصالات والإنترنت من الخدمة لدى المشتركين في عموم المحافظة.
وأشار الغزي إلى أن الورشات الفنية في مديريتي اتصالات القنيطرة وريف دمشق توجهت إلى موقع العطل فور وقوعه، وبدأت أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الخدمات إلى وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.
وكان فرع الشركة السورية للاتصالات في القنيطرة، أعلن في آب الماضي عن توقف خدمات الاتصالات والإنترنت في المحافظة جراء تعرض الكابل الضوئي بين دمشق والقنيطرة للتخريب في منطقة سعسع بالقرب من جسر القليعة، ما أدى إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل المحافظة.