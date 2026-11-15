انقطاع الاتصالات والإنترنت عن محافظة القنيطرة جراء ‏تخريب الكابل الضوئي ‏الرئيسي

القنيطرة-سانا

انقطعت خدمات الاتصالات الأرضية والإنترنت عن محافظة ‏القنيطرة بشكل كامل منذ صباح اليوم الأحد، جراء تعرض ‏الكابل الضوئي الرئيسي المغذي للمحافظة لعمل تخريبي في ‏منطقة القليعة بريف دمشق الغربي.‏

وأوضح رئيس دائرة التشغيل في مديرية اتصالات القنيطرة ‏محمد الغزي في تصريح لمراسل سانا، أن الكابل تعرض ‏للتخريب فجر اليوم، ما أدى إلى خروج خدمات الاتصالات ‏والإنترنت من الخدمة لدى المشتركين في عموم المحافظة.‏

وأشار الغزي إلى أن الورشات الفنية في مديريتي اتصالات ‏القنيطرة وريف دمشق توجهت إلى موقع العطل فور وقوعه، ‏وبدأت أعمال الصيانة والإصلاح لإعادة الخدمات إلى ‏وضعها الطبيعي بأسرع وقت ممكن.‏

وكان فرع الشركة السورية للاتصالات في القنيطرة، أعلن ‏في آب الماضي عن توقف خدمات ‏الاتصالات والإنترنت في ‏المحافظة جراء تعرض الكابل الضوئي بين دمشق ‏والقنيطرة ‏للتخريب في منطقة سعسع بالقرب ‏من جسر القليعة، ما أدى ‏إلى انقطاع خدمات الاتصالات والإنترنت عن كامل ‌‏المحافظة.‏