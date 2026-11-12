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حملة “بصر” بالقنيطرة … أكثر من 400 عملية جراحية وتوزيع 1000 نظارة طبية مجاناً

٢٠٢٦١١١١ ١٢١١٢٢ حملة "بصر" بالقنيطرة ... أكثر من 400 عملية جراحية وتوزيع 1000 نظارة طبية مجاناً
الكوادر المشاركة في حملة بصر الجراحية تنفذ عمليات جراحية لإزالة الساد وزراعة ‏العدسات في مشفى الجولان الوطني-القنيطرة12-11-2026-سانا

القنيطرة-سانا

اختتمت اليوم الخميس، في مشفى الجولان الوطني بمحافظة القنيطرة، حملة “بصر” الجراحية التخصصية لإزالة الساد ‏العيني (المياه البيضاء) والتي نظمتها وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة بصر العالمية لمكافحة العمى، قدمت خلالها ‏خدمات طبية وجراحية نوعية ومجانية، استفاد منها الآلاف من أبناء المحافظة.‏

وأكد مدير صحة القنيطرة الدكتور حمدي غباغبي في تصريح لـ سانا، أن الحملة قدمت رعاية صحية متكاملة، وحققت كامل ‏خطتها لجهة العمليات الجراحية وعدد المرضى الذين سجلوا للاستفادة منها، من خلال تضافر الجهود كافة، دون أي معوقات ‏أو إشكاليات، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق لحملات أخرى في الأشهر القادمة.‏

تقييم طبي لـ 4000 مراجع لعيادات المشفى

وبيّن المشارك بالحملة الدكتور سامر نجم العبد الله، أن الحملة نفذت أكثر من 400 عملية جراحية لإزالة الساد وزراعة ‏العدسات بمعدل 100 عملية يومياً، بعد فحص وتقييم وصل لـ 4000 مراجع لدى العيادات التخصصية في المشفى بالإضافة ‏لتوزيع أكثر من 1000 نظارة طبية مجاناً.‏

٢٠٢٦١١١١ ١٢١٢١٠ حملة "بصر" بالقنيطرة ... أكثر من 400 عملية جراحية وتوزيع 1000 نظارة طبية مجاناً

من جهتها، أوضحت المريضة فريزة عبد الرحمن، أن مراجعتها السابقة لأحد الأطباء أظهرت حاجتها لعملية جراحية تبلغ ‏تكلفتها 10 ملايين ليرة، وهو مبلغ يفوق قدرتها المالية، مشيرة إلى أنها بادرت بالتسجيل فور الإعلان عن الحملة في ‏مشفى الجولان، حيث أُجريت لها العملية بنجاح.‏

في السياق ذاته، أكدت المريضة سوسن الحمصي، أنها كانت بحاجة لإجراء العملية منذ عامين، إلا أن ظروفها المادية حالت ‏دون ذلك، معربة عن سعادتها البالغة بنجاح العملية التي أُجريت لها بالمجان، ما أعاد إليها الأمل بتحسين الرؤية.‏

وكان مشفى الجولان الوطني في محافظة القنيطرة بدأ في الثامن من الشهر الجاري، إجراء عمليات الساد العيني (الماء ‏البيضاء) مجاناً، ضمن حملة “بصر” بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.‏

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