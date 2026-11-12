حملة “بصر” بالقنيطرة … أكثر من 400 عملية جراحية وتوزيع 1000 نظارة طبية مجاناً

القنيطرة-سانا

اختتمت اليوم الخميس، في مشفى الجولان الوطني بمحافظة القنيطرة، حملة “بصر” الجراحية التخصصية لإزالة الساد ‏العيني (المياه البيضاء) والتي نظمتها وزارة الصحة، بالتعاون مع مؤسسة بصر العالمية لمكافحة العمى، قدمت خلالها ‏خدمات طبية وجراحية نوعية ومجانية، استفاد منها الآلاف من أبناء المحافظة.‏

وأكد مدير صحة القنيطرة الدكتور حمدي غباغبي في تصريح لـ سانا، أن الحملة قدمت رعاية صحية متكاملة، وحققت كامل ‏خطتها لجهة العمليات الجراحية وعدد المرضى الذين سجلوا للاستفادة منها، من خلال تضافر الجهود كافة، دون أي معوقات ‏أو إشكاليات، لافتاً إلى أنه سيتم التنسيق لحملات أخرى في الأشهر القادمة.‏

تقييم طبي لـ 4000 مراجع لعيادات المشفى

وبيّن المشارك بالحملة الدكتور سامر نجم العبد الله، أن الحملة نفذت أكثر من 400 عملية جراحية لإزالة الساد وزراعة ‏العدسات بمعدل 100 عملية يومياً، بعد فحص وتقييم وصل لـ 4000 مراجع لدى العيادات التخصصية في المشفى بالإضافة ‏لتوزيع أكثر من 1000 نظارة طبية مجاناً.‏

من جهتها، أوضحت المريضة فريزة عبد الرحمن، أن مراجعتها السابقة لأحد الأطباء أظهرت حاجتها لعملية جراحية تبلغ ‏تكلفتها 10 ملايين ليرة، وهو مبلغ يفوق قدرتها المالية، مشيرة إلى أنها بادرت بالتسجيل فور الإعلان عن الحملة في ‏مشفى الجولان، حيث أُجريت لها العملية بنجاح.‏

في السياق ذاته، أكدت المريضة سوسن الحمصي، أنها كانت بحاجة لإجراء العملية منذ عامين، إلا أن ظروفها المادية حالت ‏دون ذلك، معربة عن سعادتها البالغة بنجاح العملية التي أُجريت لها بالمجان، ما أعاد إليها الأمل بتحسين الرؤية.‏

وكان مشفى الجولان الوطني في محافظة القنيطرة بدأ في الثامن من الشهر الجاري، إجراء عمليات الساد العيني (الماء ‏البيضاء) مجاناً، ضمن حملة “بصر” بهدف تحسين الخدمات الطبية المقدمة للمرضى.‏