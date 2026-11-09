الاحتلال الإسرائيلي يستهدف فريقاً إعلامياً بينهم مراسل سانا ويصيب مواطناً بالقنيطرة

القنيطرة-سانا



استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الإثنين مراسل سانا في محافظة القنيطرة، وكادر مديرية إعلام القنيطرة، وذلك خلال تغطيتهم الميدانية في قرية بئر عجم بالريف الجنوبي، دون وقوع إصابات.



وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوات الاحتلال أطلقت النار تجاه الصحفيين مباشرة خلال وجودهم في موقع التغطية بالقرية، دون أن يسفر ذلك عن وقوع إصابات.



في سياقٍ منفصل، ذكر المراسل أن مواطناً أُصيب برصاص قوات الاحتلال أثناء رعيه الأغنام غرب قرية بئر عجم، وتم إسعافه إلى مشفى الجولان الوطني.



وكانت قوات الاحتلال اعتقلت في الـ31 من تشرين الأول الماضي أربعة أشخاص خلال توغلها على الطريق الواصل بين قرية أوفانيا وبلدة خان أرنبة بريف القنيطرة الشمالي، أثناء عملهم بقِطاف الزيتون، وذلك بعد توغل قوة مؤلفة من ثماني آليات عسكرية ونصبها حاجزاً على الطريق، قبل أن تفرج عنهم لاحقاً.



وتواصل إسرائيل انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، من خلال ‌‏توغلاتها المتكررة في الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، وتجريف ‌‏الأراضي، وتنفيذ اعتداءات بالقذائف.‏



وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون ‏الدولي، ‌‏‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل ‏بالانسحاب الكامل ‌‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏