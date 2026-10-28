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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة

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الاحتلال الإسرائيلي يستهدف بالمدفعية أطراف قرية صيدا الجولان-القنيطرة-أرشيف سانا

القنيطرة- سانا

استهدفت قوات الاحتلال الإسرائيلي مساء اليوم الأربعاء الأطراف الغربية لقرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي بعدة قذائف مدفعية.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة، أن قوات الاحتلال أطلقت عدة قذائف مدفعية سقطت في الأراضي الزراعية بالقرية، دون وقوع إصابات أو أضرار مادية.

وكانت قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت صباح اليوم الأربعاء في قرية صيدا الجولان بريف القنيطرة الجنوبي، واعتقلت شخصاً بعد تفتيش منزله، قبل أن تنسحب باتجاه مزرعة أبو مذارة.

ويواصل الاحتلال الإسرائيلي انتهاك اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر ‌‌‏‌‏‌‏‌‏توغلاته ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏المتكررة في ‌‏الجنوب السوري، ومداهمة منازل المدنيين واعتقالهم، ‌‌‏‌‏‌‏‌‏وتجريف الأراضي، ‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏‌‏وتنفيذ اعتداءات ‌‏بالقذائف.‏

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً ‌‌‏أن جميع ‌‏‌‏‌‏الإجراءات ‏التي يتخذها باطلة وملغاة ولا يترتب عليها أي أثر ‌‌‏قانوني وفقاً للقانون الدولي، ‌‏‌‏‌‏كما تدعو ‏المجتمع الدولي إلى الاضطلاع ‌‌‏بمسؤولياته وإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل ‏من ‌‏‌‏الجنوب ‏السوري.‏

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