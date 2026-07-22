أوندوف والهلال الأحمر يفتتحان مخيماً طبياً متنقلاً في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا
افتتحت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أوندوف”، بالتعاون مع الهلال الأحمر العربي السوري ومحافظة القنيطرة، اليوم الأربعاء، مخيماً طبياً متنقلاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية المجانية للأهالي، دعماً للقطاع الصحي وتسهيل وصول سكان المناطق الريفية إلى الخدمات الطبية.
ويضم المخيم فريقاً طبياً من قوات “أوندوف”، بينما يتولى الهلال الأحمر العربي السوري صرف الوصفات الطبية وتأمين الأدوية اللازمة للمراجعين.
وأوضح رئيس مجلس بلدية أم باطنة محمود السعيد، في تصريح لمراسل سانا، أن المخيم استقبل نحو 150 مواطناً، مشيراً إلى أن الهلال الأحمر نظم بالتزامن محاضرة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة وسبل الوقاية منها.
ويواصل المخيم تقديم خدماته خلال الأسبوع الجاري في مناطق ريف القنيطرة الشمالي على أن ينتقل لاحقاً إلى عدد من قرى وبلدات المحافظة، بما فيها قرى حوض اليرموك، بهدف تخفيف الأعباء الصحية عن الأهالي وتعزيز وصولهم إلى خدمات الرعاية الطبية.