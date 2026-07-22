أوندوف والهلال الأحمر يفتتحان مخيماً طبياً متنقلاً في ريف القنيطرة

القنيطرة-سانا‎ ‎

افتتحت قوات الأمم المتحدة لمراقبة فض الاشتباك في الجولان السوري المحتل “أوندوف”، بالتعاون مع الهلال الأحمر ‏العربي السوري ومحافظة القنيطرة، اليوم الأربعاء، مخيماً طبياً متنقلاً لتقديم خدمات الرعاية الصحية الأساسية والأدوية ‏المجانية للأهالي، دعماً للقطاع الصحي وتسهيل وصول سكان المناطق الريفية إلى الخدمات الطبية.‏

ويضم المخيم فريقاً طبياً من قوات “أوندوف”، بينما يتولى الهلال الأحمر العربي السوري صرف الوصفات الطبية وتأمين ‏الأدوية اللازمة للمراجعين.‏

وأوضح رئيس مجلس بلدية أم باطنة محمود السعيد، في تصريح لمراسل سانا، أن المخيم استقبل نحو 150 مواطناً، مشيراً ‏إلى أن الهلال الأحمر نظم بالتزامن محاضرة توعوية حول مخاطر مخلفات الحرب والذخائر غير المنفجرة وسبل الوقاية ‏منها.‏

ويواصل المخيم تقديم خدماته خلال الأسبوع الجاري في مناطق ريف القنيطرة الشمالي على أن ينتقل لاحقاً إلى عدد من ‏قرى وبلدات المحافظة، بما فيها قرى حوض اليرموك، بهدف تخفيف الأعباء الصحية عن الأهالي وتعزيز وصولهم إلى ‏خدمات الرعاية الطبية.‏