زراعة القنيطرة تنفذ قرارات إزالة تعديات على مواقع حراجية في المحافظة

القنيطرة-سانا

نفذت دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة، ممثلة بالضابطة الحراجية وبمؤازرة قوى الأمن الداخلي، اليوم الإثنين، قرارات إزالة تعديات ومخالفات على عدد من المواقع الحراجية التابعة لدائرة الحراج في بلدة الكوم بريف القنيطرة الشمالي، وذلك ضمن الجهود المبذولة لحماية الأراضي الحراجية ومنع أي تجاوزات عليها.



وأوضح رئيس دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة، المهندس أحمد علي، في تصريح لـ سانا، أن المديرية نفذت إزالة التعديات، في إطار الحفاظ على الأملاك الحراجية والتصدي لأي استغلال غير قانوني لهذه الأراضي، وردع أي مخالفات أو تعديات قد تؤثر على هذه المواقع.



وأكد علي أن دائرة الحراج في مديرية زراعة القنيطرة مستمرة بتنفيذ خططها وجولاتها الميدانية بشكل دوري لمتابعة جميع المواقع الحراجية في المحافظة، واتخاذ الإجراءات القانونية بحق أي مخالفات يتم رصدها، وبالتنسيق مع الجهات المعنية، بما يضمن حماية الثروة الحراجية والحفاظ على الغطاء النباتي ومنع أي اعتداءات مستقبلية.



وتأتي هذه الإجراءات في إطار الجهود المستمرة لحماية الأراضي الحراجية في محافظة القنيطرة، والحد من التعديات التي تؤثر على الغطاء النباتي وتؤدي إلى استغلال غير قانوني للأراضي، بما يضمن الحفاظ على الموارد الطبيعية واستدامتها.

