قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في ريف القنيطرة الشمالي

القنيطرة-سانا

توغلت نحو 14 آلية تابعة لقوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأحد، على الطريق الواصل بين بلدة جباتا الخشب وقرية أوفانيا، عند مفرق الحرية في ريف القنيطرة الشمالي.

وذكر مراسل سانا أن قوات الاحتلال المتوغلة أقامت حاجزاً مؤقتاً، وعمدت إلى تفتيش المارة والسيارات، كما نفذت عمليات تفتيش لعدد من منازل المدنيين في المنطقة.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974، عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي يتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال، وإلزامه بالانسحاب الكامل من الجنوب السوري.