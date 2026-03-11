قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة

photo 2026 02 25 19 10 52 قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل في عدة قرى بريف القنيطرة

القنيطرة -سانا

توغلت قوات الاحتلال الإسرائيلي اليوم الأربعاء في عدة قرى بريف القنيطرة.

وذكر مراسل سانا في القنيطرة أن قوة للاحتلال مؤلفة من ثلاث آليات نصبت حاجزاً مؤقتاً على الطريق الواصل بين قريتي الصمدانية الغربية ورسم الرواضي بريف القنيطرة.

وأشار المراسل إلى أن قوة ثانية للاحتلال مؤلفة من ثماني سيارات، إضافة إلى مدرعة توغلت باتجاه قرية أم العظام، وصولاً إلى قريتي رويحينة ورسم الحلبي، قبل أن تعود باتجاه سد المنطرة وتنسحب من المنطقة.

وكانت قوة للاحتلال الإسرائيلي اعتقلت أمس الثلاثاء طفلين أثناء رعيهما الأغنام في الأراضي الزراعية غرب قرية رويحينة بريف القنيطرة الشمالي، واقتادتهما إلى داخل الأراضي المحتلة، دون معرفة أسباب الاعتقال.

وتواصل إسرائيل اعتداءاتها وخرقها اتفاق فضّ الاشتباك لعام 1974 عبر التوغّل في الجنوب السوري، والاعتداء على المواطنين من خلال المداهمات والاعتقالات، وتجريف الأراضي.

وتطالب سوريا باستمرار بخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضيها، مؤكدةً أن جميع الإجراءات التي تتخذها في الجنوب السوري باطلة ولاغية، ولا ترتّب أي أثر قانوني وفقاً للقانون الدولي، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته، وردع ممارسات الاحتلال.

