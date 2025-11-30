قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل مجدداً بريف القنيطرة الجنوبي وتُقيم حاجزاً عسكرياً

القنيطرة-سانا

توغلت قوة للاحتلال الإسرائيلي اليوم في ريف القنيطرة الجنوبي.

وذكر مراسل سانا، أن قوة تابعة للاحتلال مؤلفة من ستّ عربات عسكرية توغلت في ريف القنيطرة الجنوبي، وأقامت حاجزاً عند معمل البطاريات على الطريق الواصل بين قريتي بريقة وكودنة.

وأشار المراسل إلى أن المنطقة تشهد حالياً حالة توتر بالتزامن مع بقاء قوات الاحتلال في الموقع.

وكانت قوة للاحتلال توغلت أمس داخل السرية الواقعة جنوب قرية رويحينة وشمال قرية زبيدة الغربية في ريف القنيطرة الجنوبي.

وتواصل إسرائيل سياساتها العدوانية وخرقها لاتفاق فض الاشتباك عام 1974 عبر التوغل في أرياف القنيطرة ودرعا والاعتداء على المواطنين، وتطالب سوريا باستمرار بخروج الاحتلال الإسرائيلي من الأراضي السورية، وتدعو المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته وردع ممارسات الاحتلال.

