عطل يوقف ضخ المياه إلى الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة والورشات تباشر الإصلاح

الحسكة-سانا

أدى حدوث عطل فني، صباح اليوم الإثنين، في خط المياه المغذي لمحطة ضخ العزيزية إلى توقف عمل المحطة، وإيقاف ضخ المياه إلى الأحياء الجنوبية من مدينة الحسكة، وتحويلها إلى المركز.

وقال مدير الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة، المهندس فرحان العويس في تصريح لمراسل سانا: إن كسراً حدث في خط نقل المياه الرئيس (خط الـ1000) عند دوار الصباغ بمدينة الحسكة، والذي يربط محطتي ضخ الحمة والعزيزية، ما أدى إلى توقف عمل محطة العزيزية.

وأضاف أن الورشات الفنية باشرت إصلاح الخط، مع الحرص على معاودة ضخ المياه إلى المشتركين الذين يتزودون بها من المحطة.

وبيّن العويس أنه نتيجة حدوث العطل، تم تحويل ضخ المياه من الأحياء الجنوبية، التي تضم أحياء غويران والليلية والزهور، وأحياء تل حجر والحي العسكري والميريديان والتجمعات الجنوبية، إلى مركز مدينة الحسكة، مؤكداً أن الشركة ستقوم بتعويض أهالي الأحياء الجنوبية بضخ المياه عند الانتهاء من إصلاح الخط.

يُشار إلى أن الشركة العامة لمياه الشرب والصرف الصحي في محافظة الحسكة تعتمد برنامج تقنين للمياه، تُقسّم من خلاله مركز مدينة الحسكة والأحياء والتجمعات المحيطة بها إلى سبعة قطاعات لتوزيع المياه، حيث تتغذى الأحياء الشرقية والجنوبية من محطة ضخ العزيزية، فيما يتغذى مركز مدينة الحسكة والأحياء الشمالية والغربية من محطة ضخ الحمة.