افتتاح أول معهد شرعي متوسط للعلوم الشرعية والعربية في الحسكة

الحسكة-سانا
افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة الحسكة اليوم السبت، المعهد الشرعي المتوسط للعلوم الشرعية والعربية في مدينة الشدادي، ليكون الأول من نوعه على مستوى المحافظة، وذلك بحضور رسمي وشعبي.
وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام، أن افتتاح المعهد يأتي بعد استكمال أعمال تأسيسه وتأهيله وتجهيزه، في خطوة تهدف إلى تطوير التعليم الشرعي وإعداد كوادر علمية مؤهلة تسهم في خدمة المساجد والمؤسسات الدينية في المحافظة.
وكانت وزارة الأوقاف أصدرت في آب الماضي قرارات بإحداث عدد من المؤسسات التعليمية الشرعية في محافظة الحسكة، شملت مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مع اعتماد المناهج الشرعية إلى جانب المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربية.