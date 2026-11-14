افتتاح أول معهد شرعي متوسط للعلوم الشرعية والعربية في الحسكة

الحسكة-سانا‏

‏افتتحت مديرية الأوقاف في محافظة الحسكة اليوم السبت، المعهد الشرعي المتوسط ‏للعلوم الشرعية والعربية في مدينة الشدادي، ليكون الأول من نوعه على مستوى ‏المحافظة، وذلك بحضور رسمي وشعبي.

وذكرت مديرية إعلام الحسكة في قناتها على تلغرام، أن افتتاح المعهد يأتي بعد ‏استكمال أعمال تأسيسه وتأهيله وتجهيزه، في خطوة تهدف إلى تطوير التعليم الشرعي ‏وإعداد كوادر علمية مؤهلة تسهم في خدمة المساجد والمؤسسات الدينية في المحافظة.

وكانت وزارة الأوقاف أصدرت في آب الماضي قرارات بإحداث عدد من المؤسسات ‏التعليمية الشرعية في محافظة الحسكة، شملت مراحل التعليم الأساسي والثانوي، مع ‏اعتماد المناهج الشرعية إلى جانب المناهج التربوية المعتمدة من وزارة التربية.