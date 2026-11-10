الحسكة تتسلم دفعة جديدة من بذار القمح استعداداً للموسم الزراعي

الحسكة-سانا



وصلت إلى فرع المؤسسة العامة لإكثار البذار في محافظة الحسكة، اليوم الثلاثاء، شحنة جديدة تضم 180 طناً من بذار القمح المعقّمة والمغربلة، بنوعيه القاسي والطري، في إطار الجهود الرامية إلى تأمين مستلزمات الموسم الزراعي الحالي، وتوفير البذار المعتمدة للمزارعين في الوقت المناسب.



وأوضح مدير فرع المؤسسة في الحسكة، شيار معو، في تصريح لـ سانا، أن الكميات الواصلة تأتي ضمن خطة المؤسسة لنقل بذار القمح إلى المحافظة وتوزيعها على الفلاحين، بهدف زراعة حقول إكثارية في مناطق الاستقرار الزراعي، مشيراً إلى أنها تشمل ستة أصناف معتمدة هي: شام 7، وشام 9، وشام 10، ودوما 1، ودوما 6، وبحوث 9.



وبيّن معو أن عمليات شحن البذار إلى المحافظة مستمرة، مع توقع وصول دفعات إضافية خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أن استئناف نشاط فرع المؤسسة في الحسكة من شأنه تعزيز توافر البذار المحسّنة والمعتمدة، وتمكين المزارعين من الحصول عليها ضمن المواعيد المناسبة للزراعة.



وبلغ إجمالي كميات بذار القمح القاسي والطري التي وصلت إلى فرع إكثار البذار في الحسكة حتى اليوم نحو 400 طن، من الأصناف المعتمدة.