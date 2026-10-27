كهرباء الحسكة تؤهل الشبكة وتعيد مراكز تحويل وخطوطاً إلى الخدمة

الحسكة-سانا

نفذت الشركة العامة لكهرباء الحسكة أعمال صيانة وتأهيل للشبكة الكهربائية في مدن وبلدات المحافظة، شملت إصلاح الخطوط المتضررة وصيانة المحولات ومراكز التحويل، بهدف تحسين التغذية الكهربائية، وتعزيز استقرار الشبكة.

وأوضح مدير عام الشركة، أكرم سليمان، لـ سانا اليوم الثلاثاء، أن الشركة تعمل وفق خطة متكاملة لتحسين واقع التغذية الكهربائية وتأهيل مكونات الشبكة، مشيراً إلى استقدام تجهيزات كهربائية خلال الفترة الماضية، شملت محولات باستطاعات مختلفة وكابلات ومستلزمات فنية أخرى، لدعم أعمال الصيانة وإعادة تأهيل الشبكات.

صيانة الشبكات وتأهيل مراكز تحويل

وبيّن سليمان أن الشركة نفذت أعمال تأهيل وصيانة لمراكز التحويل، تضمنت تركيب وصيانة 85 محولة موزعة في مدن الحسكة والشدادي ومركدة والدرباسية وتل تمر، كما أعادت عدداً من الخطوط إلى الخدمة.

وأشار إلى استبدال الأعمدة المنهارة والآيلة للسقوط، ومعالجة الأضرار التي لحقت بالشبكات نتيجة العواصف على طريق M4 الدولي، حفاظاً على السلامة العامة وضماناً لاستمرارية الخدمة.

وأضاف أن محولات الغزالي وخشمان مسبقة الصنع، ومسعود خزريك، وحمود المطر، أُدخلت في الخدمة داخل مدينة الحسكة، ضمن الجهود الرامية إلى دعم الشبكة وتحسين أدائها.

تركيب أكثر من 2000 عداد إلكتروني

وأوضح سليمان أن ورشات الشركة ركبت أكثر من 2000 عداد إلكتروني للمشتركين في مناطق المحافظة، مع استمرار تنفيذ خطة التركيب لتشمل المدن والبلدات والنواحي كافة، مبيناً أن الأعمال تتركز حالياً في حي الصالحية بمدينة الحسكة، ومركز مدينة القامشلي، ومدينة الشدادي، ونواحي تل براك وتل تمر وتل حميس واليعربية.

ولفت إلى أن العدادات الإلكترونية ستسهم في تنظيم استهلاك الكهرباء داخل المنازل، وتشجيع المشتركين على ترشيد الاستهلاك وتشغيل الأجهزة الضرورية، الأمر الذي يخفف الأحمال على الشبكة، ويحد من الهدر والفاقد الكهربائي.

الأهالي يطالبون بتسريع وتيرة العمل

وطالب أهالي محافظة الحسكة، ولا سيما في مركز المدينة، بتسريع أعمال الصيانة وإعادة التيار الكهربائي إلى منازلهم، مشيرين إلى أن بعض الأحياء محرومة من الكهرباء منذ أكثر من سنة وتسعة أشهر، ما يزيد من معاناتهم وأعبائهم المعيشية.

وأشار الأهالي إلى أن استمرار انقطاع الكهرباء يدفعهم إلى الاعتماد على المولدات الخاصة، رغم ارتفاع تكاليف الاشتراك فيها، بما يفوق قدرة كثير من الأسر، في ظل رفع أصحاب المولدات الأسعار بحجة ارتفاع تكاليف المحروقات.

وتواصل الورشات الفنية تنفيذ أعمال الصيانة والإصلاح في عدد من أحياء مدينة الحسكة، بينها العمران والعزيزية والكلاسة والغزل وخشمان ودولاب العويص، إضافة إلى مناطق الدرباسية والشدادي ومركدة وتل تمر.

وكانت الشركة العامة لكهرباء الحسكة تسلمت في 18 تشرين الأول الجاري دفعة جديدة من المواد والتجهيزات الكهربائية الواردة من مستودعات الشركة السورية للكهرباء، بهدف دعم أعمال تأهيل مراكز التحويل والشبكات وتحسين واقع التغذية الكهربائية في المحافظة.