صدورقوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات المشمولين بالمرسوم 13 لتجنيس الكُرد في ‏الحسكة والرقة‏

الحسكة-الرقة- سانا‏

أعلنت مديريتا إعلام الحسكة والرقة اليوم السبت قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات ‏الخاصة ‏بالمشمولين بالمرسوم رقم (13) لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس الكُرد، موزعة ‏بحسب ‏المراكز المعتمدة.‏

وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية أعلنت في 11 الشهر الجاري استكمال جمع طلبات ‏تجنيس أبناء الكرد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم (13) والمقدمة خلال فترة ‏التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المُشكّلة لهذا الغرض.‏

وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) ‏لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب ‏السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة ‏والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.‏

كما يتيح المرسوم الرئاسي للسكان الكرد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو ‏القيد، الحصول على الجنسية السورية، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط ‏بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية. ‏