صدورقوائم الدفعة الأولى لمواعيد مقابلات المشمولين بالمرسوم 13 لتجنيس الكُرد في ‏الحسكة والرقة‏

الحسكة-الرقة- سانا
أعلنت مديريتا إعلام الحسكة والرقة اليوم السبت قوائم الدفعة الأولى لمواعيد المقابلات الخاصة بالمشمولين بالمرسوم رقم (13) لعام 2026 فيما يتعلق بتجنيس الكُرد، موزعة بحسب المراكز المعتمدة.
وكانت الإدارة العامة للشؤون المدنية أعلنت في 11 الشهر الجاري استكمال جمع طلبات تجنيس أبناء الكرد السوريين المشمولين بأحكام المرسوم (13) والمقدمة خلال فترة التمديد عبر المراكز واللجان الرسمية المُشكّلة لهذا الغرض.
وأصدر الرئيس أحمد الشرع في الـ 16 من كانون الثاني الماضي المرسوم رقم (13) لعام 2026، الذي يؤكد أن المواطنين السوريين الكرد جزء أساسي وأصيل من الشعب السوري، وأن هويتهم الثقافية واللغوية جزء لا يتجزأ من الهوية الوطنية السورية المتعددة والموحدة، كما نص المرسوم على اعتبار يوم الـ21 من آذار عطلة رسمية بهذه المناسبة.
كما يتيح المرسوم الرئاسي للسكان الكرد السوريين المستوفين للشروط، بمن فيهم مكتومو القيد، الحصول على الجنسية السورية، بعد سنوات من عدم اليقين القانوني المرتبط بانعدام الجنسية وغياب الوثائق المدنية.