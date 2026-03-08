انطلاق أول قافلة لعودة أهالي عفرين غداً ضمن ترتيبات تنفيذ اتفاق 29 كانون الثاني

الحسكة-سانا

بحث الوفد الرئاسي المكلف بمتابعة تطبيق بنود اتفاق 29 كانون الثاني مع “قسد”، مع محافظ الحسكة نور الدين أحمد، آليات ترتيب إعادة أهالي عفرين إلى بلداتهم ومنازلهم، وذلك في إطار الخطة المنظمة التي تشرف عليها الدولة السورية لتنفيذ بنود الاتفاق.

وخلال الاجتماع، ناقش الوفد الرئاسي الذي ضم مسؤولين من محافظة حلب، ومدير منطقة عفرين خيرو داوود، الخطوات التنفيذية المرتبطة بعملية عودة الأهالي إلى بلداتهم ومنازلهم.

وتم الاتفاق على تسيير أول قافلة تضم نحو 400 عائلة من أهالي عفرين باتجاه قراهم، حيث من المقرر أن تنطلق غداً الإثنين عند الساعة السابعة صباحاً من دوار البانوراما جنوب مدينة الحسكة، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سلامة الأسر العائدة.

ويأتي ذلك في ظل وجود أعداد كبيرة من الأسر النازحة من أهالي عفرين، والمقيمين منذ سنوات في مدن وبلدات وأرياف محافظة الحسكة، إضافة إلى عدد من مراكز الإيواء المؤقتة.

وأعلنت الحكومة السورية في الـ29 من كانون الثاني الفائت الاتفاق مع “قسد” على وقف إطلاق النار، ضمن اتفاق شامل، مع التفاهم على عملية دمج متسلسلة للقوات العسكرية والإدارية بين الجانبين، ودخول قوات الأمن إلى مركز مدينتي الحسكة والقامشلي، وتسلّم الدولة جميع المؤسسات المدنية والحكومية والمعابر والمنافذ.