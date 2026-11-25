حلب-سانا

تواصل محافظة حلب تنفيذ حملة ميدانية لإزالة التعديات على الشبكة الكهربائية وفصل التوصيلات غير المشروعة، وتنظيم الضبوط بحق المخالفين في منطقة بني زيد بحي الأشرفية، بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي والشرطة العسكرية وشركة كهرباء حلب، بهدف الحد من الهدر وتحسين استقرار التغذية الكهربائية.

وأفاد رئيس شعبة مراقبة الشبكة على التوتر المنخفض في شركة كهرباء حلب المهندس مصطفى أشقر في تصريحٍ لـ سانا الثلاثاء، أن الحملة التي تم إطلاقها منذ يومين، تستهدف إزالة التعديات وتنظيم ضبوط الاستجرار غير المشروع بحق المخالفين.

مخاطر التوصيلات غير النظامية

حذر أشقر من مغبة التوصيلات الكهربائية غير النظامية التي تتسبب بأعطالٍ متكررة في مراكز التحويل والقواطع والكابلات والشبكات الهوائية، وقد تؤدي لخروج أجزاءٍ من المنظومة الكهربائية من الخدمة، كما أن استخدام أشرطة وكابلات غير نظامية فيها يرفع مخاطر اندلاع الحرائق داخل المنازل.

ودعا أشقر المواطنين لمراجعة شركة الكهرباء والتقدم بطلباتٍ لتركيب عدادات نظامية، مؤكداً أن المخالفات تستوجب الغرامات المالية والإجراءات القانونية التي قد تصل إلى الحبس بحق المخالفين.

تأمين مستلزمات الكهرباء النظامية

فيما يتعلق بآراء الأهالي حول الحملة، لفت إبراهيم محمد حسين إلى أن عدداً من سكان منطقة بني زيد اضطروا إلى مدّ وصلاتٍ كهربائية غير نظامية، في ظل عدم تمكنهم من الحصول على تمديداتٍ رسمية، مبيناً أنهم راجعوا شركة الكهرباء وطالبوا بتأمين الأعمدة والكابلات اللازمة لإيصال التيار إلى المنطقة، إلا أنهم أُبلغوا بعدم توافر الإمكانات المطلوبة في الوقت الراهن، ثم فوجئوا بفصل الكابلات وتنظيم ضبوط مخالفاتٍ بحقهم.

وطالب حسين الجهات المعنية بإيجاد حلٍ لمشكلة غياب الشبكة الكهربائية النظامية عن المنطقة، وتأمين مستلزمات إيصال التيار، بما يضمن حصول السكان على الكهرباء بصورةٍ قانونية وآمنة.

وتؤدي التوصيلات الكهربائية غير النظامية إلى زيادة الأحمال على الشبكة وارتفاع احتمالات حدوث الأعطال والحرائق، الأمر الذي يجعل الحد من هذه الظاهرة مرتبطاً بتعزيز الرقابة وتأمين التمديدات النظامية للمناطق التي لم تصل إليها الشبكة.

وتندرج هذه الحملة في إطار الجهود الحكومية الرامية للحد من الاستجرار غير المشروع للطاقة الكهربائية، وحماية مكونات الشبكة من الأعطال والأحمال الزائدة، بما يُسهم في تقليل الفاقد الكهربائي وتحسين استقرار التغذية، فضلاً عن تعزيز السلامة العامة والحد من مخاطر الحرائق الناجمة عن التوصيلات العشوائية.