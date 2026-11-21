حلب- سانا



وقع نائب محافظ حلب فواز هلال، مع وفد من منظمة الأمم المتحدة للطفولة «اليونيسف»، برئاسة مديرة مكتب المنظمة في حلب نارينيه أسلانيان، وثيقة إطلاق مبادرة “حلب مدينة صديقة للأطفال واليافعين”.



وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز حقوق الطفل وتوفير بيئة آمنة وشاملة تضمن احتياجات الأطفال واليافعين.



وذكرت محافظة حلب في قناتها على تلغرام اليوم الجمعة، أن هلال أكد خلال اللقاء الذي عُقد في مبنى المحافظة، استعدادها لتقديم الدعم اللازم لتنفيذ المبادرة وتهيئة الظروف المناسبة لعودة الأطفال واليافعين وأسرهم إلى مناطقهم بصورة آمنة وكريمة.



وشدد هلال على أهمية استمرار التنسيق والتعاون مع منظمة اليونيسف لتنفيذ بنود المبادرة وتحقيق أهدافها.



حضر اللقاء عضوا المكتب التنفيذي في محافظة حلب رشا عبد الرحيم وإيمان هاشم، ومدير مديرية التعاون الدولي محمود شحادي.

