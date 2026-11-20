‌‏ ‏حلب-سانا



تمكنت قوى الأمن الداخلي في محافظة حلب، بالتعاون والتنسيق مع جهاز الاستخبارات العامة، من إلقاء القبض على أفراد عصابة ‏مسلحة امتهنت السلب بقوة السلاح، وذلك إثر إقدامهم على سلب عمال صاغة في منطقة جنديرس‎.

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وذكرت قوى الأمن الداخلي اليوم الجمعة أن العملية الأمنية أسفرت عن استرداد كميات كبيرة من الذهب المسروق، وزنها (7.68) كيلوغرامات من السبائك الذهبية، مشيرة إلى أنه جرى تسليم المصاغ المسترد كاملاً لأصحابه أصولاً‎.

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وتتواصل التحقيقات مع الموقوفين لكشف كافة ملابسات الجريمة، وتحديد أي ارتباطات للشبكة، تمهيداً لاستكمال ‏الإجراءات القانونية بحقهم وإحالتهم إلى القضاء المختص‎.



وكانت قوى الأمن الداخلي ألقت قبل 3 أيام القبض على عصابة متورطة في اختطاف مواطن في حلب وضبطت أسلحة متنوعة وذخائر بحوزتهم، وذلك عقب تحريره من قبضتهم.