مؤتمر الجراحة العظمية بحلب يستعرض أحدث التقنيات الطبية ‏

حلب-سانا

اختتمت اليوم الجمعة في فندق الشهباء بحلب أعمال المؤتمر العلمي السنوي للجمعية ‏السورية للجراحة العظمية، بمشاركة أطباء سوريين ومغتربين ومن دول أخرى، وذلك ‏بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعراض ‏أحدث التقنيات الطبية.‏

وناقش المؤتمر، الذي أقيم يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري تحت عنوان «الجديد في ‏الجراحة العظمية»، أحدث المستجدات في الاختصاص عبر 30 محاضرة علمية وجلسات ‏تخصصية، تناولت إصابات الكتف والمرفق والركبة، وجراحات تبديل المفاصل والتنظير ‏المفصلي، وإصابات الأربطة والغضاريف، إضافة إلى جراحة العمود الفقري والتقنيات ‏الحديثة لعلاج الإصابات الرياضية.‏

وأوضح رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية الدكتور جهاد حج إبراهيم، في تصريح ‏لسانا، أن المؤتمر شهد مشاركات متنوعة ما أسهم في إثراء النقاشات العلمية ونقل ‏خبرات وتقنيات حديثة إلى الكوادر الطبية داخل سوريا، لافتاً إلى أهمية المحاور المتعلقة ‏بإصابات الكتف والمرفق ومشكلات الركبة وعمليات تبديل المفاصل والتنظير المفصلي.‏

تعزيز الاختصاصات الدقيقة

بالنسبة للحاجة إلى تعزيز الاختصاصات الدقيقة ولا سيما جراحة العمود الفقري، أشار ‏حج إبراهيم إلى التعاون بين الجمعية والأطباء السوريين في بلاد الاغتراب، بما يتيح تبادل ‏الخبرات وتقديم الدعم للأطباء المقيمين في سوريا، معلناً التحضير لعقد مؤتمر تخصصي ‏في شباط المقبل بالتعاون مع جمعية «‏ICJR‏» المعنية بجراحة المفاصل.‏

من جهته، بين استشاري جراحة العظام الدكتور عمر عثمان، الطبيب الزائر من دولة ‏الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركته ركزت على الطب الرياضي والإصابات الشائعة، ‏وخاصة إصابات الغضاريف والأربطة لدى فئة الشباب.‏

وأوضح عثمان أن المحاضرات والنقاشات هدفت إلى التعريف بالتقنيات الحديثة والأساليب ‏العلاجية المتطورة، والاستفادة المتبادلة من خبرات الأطباء داخل سوريا وخارجها، بما ‏يسهم في تحسين مستوى الأداء الطبي والعلاجي.‏

تقنيات علاجية حديثة

بدوره، لفت اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور عمر علي إسماعيل، إلى أهمية مشاركة ‏أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا وبريطانيا، وما قدموه من خبرات حديثة، ولا سيما في ‏مجال المفاصل الصناعية للكتف والكاحل.‏

وأوضح إسماعيل أن إدخال هذه التقنيات يتيح خيارات علاجية إضافية للمرضى الذين ‏يواجهون صعوبات في علاج حالات التنكس والإصابات المفصلية، ويسهم في تحسين ‏النتائج العلاجية ونوعية حياتهم.‏

من جانبه، أكد اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور أراس سليمان يعقوب، أن المؤتمر ‏أتاح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تقنيات ومعلومات جديدة، مشيراً إلى أهمية ‏المحاضرات المتعلقة بتنظير مفصل الركبة وترميم الرباط الصليبي، ومواكبة الأبحاث ‏والتطورات العالمية بما ينعكس إيجاباً على علاج المرضى.‏

ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز التعاون العلمي بين الأطباء السوريين داخل البلاد ‏وخارجها، وتطوير المعارف والخبرات الطبية، ومواكبة المستجدات العالمية في التشخيص ‏والعلاج.‏