مؤتمر الجراحة العظمية بحلب يستعرض أحدث التقنيات الطبية ‏

حلب-سانا
اختتمت اليوم الجمعة في فندق الشهباء بحلب أعمال المؤتمر العلمي السنوي للجمعية السورية للجراحة العظمية، بمشاركة أطباء سوريين ومغتربين ومن دول أخرى، وذلك بهدف تبادل الخبرات والارتقاء بمستوى الخدمات الطبية المقدمة للمرضى، واستعراض أحدث التقنيات الطبية.
وناقش المؤتمر، الذي أقيم يومي 12 و13 تشرين الثاني الجاري تحت عنوان «الجديد في الجراحة العظمية»، أحدث المستجدات في الاختصاص عبر 30 محاضرة علمية وجلسات تخصصية، تناولت إصابات الكتف والمرفق والركبة، وجراحات تبديل المفاصل والتنظير المفصلي، وإصابات الأربطة والغضاريف، إضافة إلى جراحة العمود الفقري والتقنيات الحديثة لعلاج الإصابات الرياضية.
وأوضح رئيس الجمعية السورية للجراحة العظمية الدكتور جهاد حج إبراهيم، في تصريح لسانا، أن المؤتمر شهد مشاركات متنوعة ما أسهم في إثراء النقاشات العلمية ونقل خبرات وتقنيات حديثة إلى الكوادر الطبية داخل سوريا، لافتاً إلى أهمية المحاور المتعلقة بإصابات الكتف والمرفق ومشكلات الركبة وعمليات تبديل المفاصل والتنظير المفصلي.
تعزيز الاختصاصات الدقيقة
بالنسبة للحاجة إلى تعزيز الاختصاصات الدقيقة ولا سيما جراحة العمود الفقري، أشار حج إبراهيم إلى التعاون بين الجمعية والأطباء السوريين في بلاد الاغتراب، بما يتيح تبادل الخبرات وتقديم الدعم للأطباء المقيمين في سوريا، معلناً التحضير لعقد مؤتمر تخصصي في شباط المقبل بالتعاون مع جمعية «ICJR» المعنية بجراحة المفاصل.
من جهته، بين استشاري جراحة العظام الدكتور عمر عثمان، الطبيب الزائر من دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركته ركزت على الطب الرياضي والإصابات الشائعة، وخاصة إصابات الغضاريف والأربطة لدى فئة الشباب.
وأوضح عثمان أن المحاضرات والنقاشات هدفت إلى التعريف بالتقنيات الحديثة والأساليب العلاجية المتطورة، والاستفادة المتبادلة من خبرات الأطباء داخل سوريا وخارجها، بما يسهم في تحسين مستوى الأداء الطبي والعلاجي.
تقنيات علاجية حديثة
بدوره، لفت اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور عمر علي إسماعيل، إلى أهمية مشاركة أطباء سوريين مقيمين في ألمانيا وبريطانيا، وما قدموه من خبرات حديثة، ولا سيما في مجال المفاصل الصناعية للكتف والكاحل.
وأوضح إسماعيل أن إدخال هذه التقنيات يتيح خيارات علاجية إضافية للمرضى الذين يواجهون صعوبات في علاج حالات التنكس والإصابات المفصلية، ويسهم في تحسين النتائج العلاجية ونوعية حياتهم.
من جانبه، أكد اختصاصي الجراحة العظمية الدكتور أراس سليمان يعقوب، أن المؤتمر أتاح فرصة لتبادل الخبرات والاطلاع على تقنيات ومعلومات جديدة، مشيراً إلى أهمية المحاضرات المتعلقة بتنظير مفصل الركبة وترميم الرباط الصليبي، ومواكبة الأبحاث والتطورات العالمية بما ينعكس إيجاباً على علاج المرضى.
ويأتي انعقاد المؤتمر في إطار تعزيز التعاون العلمي بين الأطباء السوريين داخل البلاد وخارجها، وتطوير المعارف والخبرات الطبية، ومواكبة المستجدات العالمية في التشخيص والعلاج.