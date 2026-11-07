الأمن الداخلي بحلب يوقف المتورط بجريمة قتل وسرقة في حي الخالدية

حلب-سانا‏

ألقى فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على ‏المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت داخل منزلها في حي الخالدية بمدينة حلب، بعد ‏تعرضها لعدة طعنات.‏

وأوضح مصدر بالمكتب الإعلامي في قوى الأمن الداخلي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت أن المتورط من أقارب الضحية، مشيراً إلى ضبط المصاغ الذهبي المسروق بحوزته.‏

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي في حلب، ألقت أمس الجمعة القبض على سائق تسبب بوفاة ‏امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من دوار العمارة ‏باتجاه حي الزهراء.‏