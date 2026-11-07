الأمن الداخلي بحلب يوقف المتورط بجريمة قتل وسرقة في حي الخالدية

حلب-سانا
ألقى فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت داخل منزلها في حي الخالدية بمدينة حلب، بعد تعرضها لعدة طعنات.
وأوضح مصدر بالمكتب الإعلامي في قوى الأمن الداخلي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت أن المتورط من أقارب الضحية، مشيراً إلى ضبط المصاغ الذهبي المسروق بحوزته.
وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.
وكانت قوى الأمن الداخلي في حلب، ألقت أمس الجمعة القبض على سائق تسبب بوفاة امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من دوار العمارة باتجاه حي الزهراء.