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الأمن الداخلي بحلب يوقف المتورط بجريمة قتل وسرقة في حي الخالدية

photo 2026 09 12 17 09 12 860x573 1 الأمن الداخلي بحلب يوقف المتورط بجريمة قتل وسرقة في حي الخالدية
فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب يلقي القبض على ‏المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت-أرشيفية

حلب-سانا‏

ألقى فرع المباحث الجنائية التابع لقيادة الأمن الداخلي في محافظة حلب القبض على ‏المتورط بجريمة قتل السيدة فاطمة بظت داخل منزلها في حي الخالدية بمدينة حلب، بعد ‏تعرضها لعدة طعنات.‏

وأوضح مصدر بالمكتب الإعلامي في قوى الأمن الداخلي في تصريح لـ سانا اليوم السبت، أن التحقيقات أظهرت أن المتورط من أقارب الضحية، مشيراً إلى ضبط المصاغ الذهبي المسروق بحوزته.‏

وأضاف المصدر، أن الجهات المختصة باشرت باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه، تمهيداً لإحالته إلى القضاء المختص.‏

وكانت قوى الأمن الداخلي في حلب، ألقت أمس الجمعة القبض على سائق تسبب بوفاة ‏امرأتين إثر حادث دهس ناجم عن قيادته المتهورة على الطريق الممتد من دوار العمارة ‏باتجاه حي الزهراء.‏

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