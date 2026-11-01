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افتتاح مطحنة وصوامع تل رفعت بعد إعادة تأهيلها لتعزيز تخزين القمح وطحنه

2026 11 01 12 09 13 250 م افتتاح مطحنة وصوامع تل رفعت بعد إعادة تأهيلها لتعزيز تخزين القمح وطحنه
المطحنة والصوامع في مدينة تل رفعت-حلب-سانا

 حلب-سانا
 
افتُتحت اليوم الأحد المطحنة والصوامع في مدينة تل رفعت بريف حلب الشمالي، بعد استكمال أعمال إعادة تأهيلها وتجهيزها بالتعاون بين المؤسسة السورية للحبوب ومنظمتي «شفق» و«غلوبال كوميونيتيز»، بهدف تعزيز قدرات تخزين القمح وطحنه، ودعم الأمن الغذائي وتوفير احتياجات المخابز من الطحين.

IMG 9180 افتتاح مطحنة وصوامع تل رفعت بعد إعادة تأهيلها لتعزيز تخزين القمح وطحنه

وأوضح مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حلب، المهندس محمود أبو بكر، في تصريح لـ سانا، أن محافظة حلب سوّقت خلال العام الحالي نحو 350 ألف طن من القمح، نُقل منها قرابة 100 ألف طن أو خُزّن في العراء، مشيراً إلى أن المؤسسة تعمل على تأهيل المنشآت لتخزين كامل المحصول ضمن الصوامع.

وبيّن أبو بكر أن الطاقة التخزينية لصومعة تل رفعت تبلغ 12 ألف طن، وستكون جاهزة لاستقبال محصول القمح من مزارعي المنطقة اعتباراً من الموسم المقبل، بما يخفف عنهم أعباء نقل المحاصيل إلى الصوامع البعيدة.
 
من جهته، أشار نائب مسؤول منطقة أعزاز، الدكتور حسان إبراهيم، في تصريح مماثل، إلى أن إعادة تشغيل المطحنة والصوامع تأتي بعد توقف دام نحو 14 عاماً، وتشكل خطوة مهمة لتحسين الخدمات المقدمة للأهالي في المنطقة.
 
بدوره، أوضح مسؤول البرامج في منظمة «شفق»، عبد الحكيم عبود، أن أعمال التأهيل، المنفذة بالشراكة مع منظمة «غلوبال كوميونيتيز»، شملت الجوانب المدنية والميكانيكية والكهربائية والهندسية، إضافة إلى تجهيز المكاتب الإدارية ومرافق المنشأة، لافتاً إلى أن المشروع يسهم في دعم الأمن الغذائي، وتأمين الطحين للمخابز، وتوفير فرص عمل للأهالي.
 
وتشكل إعادة تأهيل المنشأة خطوة نحو تعزيز البنية التحتية لقطاع الحبوب في المنطقة، وتحسين إمكانات استقبال المحاصيل وتخزينها وطحنها، بما يدعم استقرار إنتاج الخبز وتلبية احتياجات السكان.

2026 11 01 12 31 56 502 م افتتاح مطحنة وصوامع تل رفعت بعد إعادة تأهيلها لتعزيز تخزين القمح وطحنه
IMG 9156 افتتاح مطحنة وصوامع تل رفعت بعد إعادة تأهيلها لتعزيز تخزين القمح وطحنه
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