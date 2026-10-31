حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏

حلب-سانا

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب عمليات أمنية متفرقة، إحداها بالتعاون مع ‏فرع أمن الطرق، أسفرت عن تفكيك شبكات تنشط في تجارة المواد المخدرة وترويجها، ‏والقبض على عدد من أفرادها، وضبط كميات متنوعة من المخدرات والمؤثرات العقلية ‏بحوزتهم.‏

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المضبوطات ‏شملت 51 ألف حبة كبتاغون، و9.571 كيلوغرامات من الحشيش، و5430 حبة من دواء ‏بيوغابالين، إضافة إلى 21 غراماً من الماريجوانا ومسدس حربي.‏

وبين المصدر أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ‏واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت في آب الماضي كميات كبيرة من المواد ‏المخدرة، وألقت القبض على شخصين متورطين بحيازتها، وذلك عقب عملية أمنية نُفذت ‏في حي السريان بمدينة حلب.‏