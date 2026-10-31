حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏

حلب-سانا
نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب عمليات أمنية متفرقة، إحداها بالتعاون مع فرع أمن الطرق، أسفرت عن تفكيك شبكات تنشط في تجارة المواد المخدرة وترويجها، والقبض على عدد من أفرادها، وضبط كميات متنوعة من المخدرات والمؤثرات العقلية بحوزتهم.
وذكرت إدارة مكافحة المخدرات عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المضبوطات شملت 51 ألف حبة كبتاغون، و9.571 كيلوغرامات من الحشيش، و5430 حبة من دواء بيوغابالين، إضافة إلى 21 غراماً من الماريجوانا ومسدس حربي.
وبين المصدر أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.
يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت في آب الماضي كميات كبيرة من المواد المخدرة، وألقت القبض على شخصين متورطين بحيازتها، وذلك عقب عملية أمنية نُفذت في حي السريان بمدينة حلب.