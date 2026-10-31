السبت 31 أكتوبر 2026 — دمشق
|
Reading: حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
بحث
بحث
sana-logo-mobile

حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏

photo 9 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب ينفذ عدة عمليات أمنية متفرقة، إحداها بالتعاون مع ‏فرع أمن الطرق-حلب-سانا

حلب-سانا

نفّذ فرع مكافحة المخدرات في محافظة حلب عمليات أمنية متفرقة، إحداها بالتعاون مع ‏فرع أمن الطرق، أسفرت عن تفكيك شبكات تنشط في تجارة المواد المخدرة وترويجها، ‏والقبض على عدد من أفرادها، وضبط كميات متنوعة من المخدرات والمؤثرات العقلية ‏بحوزتهم.‏

photo 10 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏

وذكرت إدارة مكافحة المخدرات عبر قناتها على التلغرام اليوم السبت، أن المضبوطات ‏شملت 51 ألف حبة كبتاغون، و9.571 كيلوغرامات من الحشيش، و5430 حبة من دواء ‏بيوغابالين، إضافة إلى 21 غراماً من الماريجوانا ومسدس حربي.‏

وبين المصدر أن المقبوض عليهم أحيلوا إلى الجهات المختصة لاستكمال التحقيقات ‏واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.‏

يذكر أن إدارة مكافحة المخدرات ضبطت في آب الماضي كميات كبيرة من المواد ‏المخدرة، وألقت القبض على شخصين متورطين بحيازتها، وذلك عقب عملية أمنية نُفذت ‏في حي السريان بمدينة حلب.‏

photo 1 2026 10 31 18 46 40 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
photo 2 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
photo 3 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
photo 4 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
photo 5 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
photo 8 2026 10 31 18 46 41 حلب.. تفكيك شبكات تجارة مخدرات وضبط كميات من المواد المخدرة ‏
نائب المبعوث الأممي إلى سوريا يشيد بجهود محافظة حلب وفريقها خلال اجتماع مشترك
إغلاق محطتي وقود في ريف اللاذقية بعد ضبط مخالفات تلاعب بالعدادات والأختام
“الأثر الطيب”.. تطبيق سوري لدمج الأشخاص الصم في المجتمع
السورية للتأمين تعتمد رمز التحقق عبر الرسائل النصية لتسهيل الخدمات الطبية
اتفاقية ثلاثية لتعزيز التوعية بمخاطر مخلفات الحرب في ريفي إدلب وحلب
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك