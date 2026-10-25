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انتشال جثمان رجل غرق في بحيرة ميدانكي بريف حلب

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فرق الدفاع المدني بحلب تنتشل جثمان رجل قضى غرقاً في بحيرة ميدانكي بريف عفرين-حلب-سانا

  حلب-سانا
 
انتشلت فرق الدفاع المدني التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب، اليوم الأحد، جثمان رجل توفي غرقاً في بحيرة ميدانكي بريف منطقة عفرين شمال المحافظة.
 
وأوضح مدير مركز العمليات في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب أحمد الضعيف في تصريح لـ سانا، أن الفرق المختصة توجهت إلى موقع الحادث فور تلقي البلاغ، وتمكنت من انتشال الجثمان ونقله إلى مشفى عفرين العام لاستكمال الإجراءات الطبية والقانونية أصولاً.
 
يذكر أن فرق الدفاع المدني في مديرية الطوارئ وإدارة الكوارث بحلب انتشلت في آب الماضي جثمان شاب توفي غرقاً أثناء السباحة في نهر الفرات، بالقرب من منطقة حويجة الخلاوي بريف حلب الشرقي.
 

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