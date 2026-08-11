محافظ حلب يبحث مع مفوض اللاجئين التعاون ‏المشترك وسبل دعم عودة النازحين

حلب-سانا

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بحث محافظ حلب عزام الغريب، اليوم الثلاثاء، مع ‏المفوض السامي للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين برهم ‏أحمد صالح، والوفد الأممي المرافق له، عدداً من ‏الملفات المتعلقة بالعمل الإنساني وشؤون اللاجئين ‏والنازحين، وسبل تعزيز التعاون والتنسيق بين ‏الجهات المعنية والأمم المتحدة‎.‎

وتناول اللقاء آليات دعم عودة النازحين إلى مناطقهم ‏ومنازلهم الأصلية، وسبل توفير الظروف الملائمة ‏للعودة الطوعية والكريمة، ولا سيما المقيمين في ‏المخيمات‎.‎

دعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين

وأوضح صالح في تصريح لـ سانا، أن زيارة حلب ‏مهمة للاطلاع على واقع المدينة والمناطق التي ‏تعرضت خلال السنوات الماضية للمآسي والنزوح ‏والتهجير، وبحث آليات عمل المفوضية ودعم عودة ‏النازحين إلى ديارهم ومنازلهم الأصلية، مبيناً أن ‏المفوضية تتعامل مع مسارات عمل مختلفة في مدينة ‏حلب وريفها ومناطق أخرى، بينها عفرين، ومؤكداً ‏ضرورة دعم العودة الطوعية للنازحين واللاجئين‎.‎

وأشار صالح إلى أن خطة الحكومة السورية “سوريا ‏بلا خيام” تمثل برنامجاً طموحاً يستوجب الدعم، ‏مؤكداً أن المفوضية، بالتعاون مع الجهات الأخرى ‏في الأمم المتحدة، تدعم تمكين المواطنين من العودة ‏إلى منازلهم بكرامة‎.‎

مساهمة المفوضية في تسهيل عودة اللاجئين

من جهته، قال نائب محافظ حلب علي حنورة في ‏تصريح مماثل: إن اللقاء تناول خطة سوريا بلا ‏خيام وسبل إعادة النازحين السوريين المقيمين في ‏المخيمات إلى منازلهم، إضافة إلى بحث مساهمة ‏المفوضية في تسهيل عودة اللاجئين‎.‎

وأضاف حنورة، أن الجانب الأممي أبدى اهتماماً ‏بالملف واستعداداً للتعاون في إيجاد الحلول التي ‏تسهم في تأمين عودة النازحين واللاجئين إلى ‏منازلهم، وصولاً إلى عودة جميع العائلات عودة ‏كريمة‎.‎

وتأتي زيارة المفوض السامي إلى حلب في إطار ‏جولة له في سوريا، حيث تركز المباحثات مع ‏المسؤولين السوريين على تعزيز التعاون مع ‏المفوضية ودعم جهود العودة الطوعية والآمنة ‏للاجئين والنازحين، إلى جانب مشاريع سبل العيش ‏والتعافي المبكر‎.‎