محافظة حلب تبدأ أعمال ترميم وصيانة للطريق المحيط بقلعة حلب الأثرية

حلب-سانا

باشرت محافظة حلب، بالتعاون مع شركة “مدماك”، تنفيذ أعمال ترميم وصيانة للطريق المحيط بقلعة حلب الأثرية، وذلك بعد تعرض أجزاء منه لأضرار وانخفاسات نتيجة الأحوال الجوية ومرور الشاحنات الثقيلة.

وأوضح المدير الإداري للكتلة الأولى في محافظة حلب، جعفر كحيل، لـ سانا، اليوم الجمعة، أن الطريق المحيط بالقلعة تعرض خلال الفترة الماضية لتضرر وتكهفات نتيجة هطول الأمطار ودخول الشاحنات الثقيلة إلى المنطقة، مبيناً أن أعمال الصيانة شملت فك الحجر الإسفلتي المتضرر وإعادة تأهيله وترميم الطريق بما يضمن سلامته والحفاظ على طابعه الأثري.

بدوره، أكد المهندس في شركة “مدماك” زكريا الأحمد أن الأعمال تُنفذ بالتعاون مع الكتلة الأولى بهدف إعادة الطريق إلى وضعه السابق، لكونه يحيط بأحد أبرز المعالم الأثرية العالمية في مدينة حلب، لافتاً إلى أن العمل يسير بوتيرة جيدة ومن المتوقع الانتهاء منه خلال فترة قصيرة.

وتُعد قلعة حلب من المعالم التاريخية والأثرية المهمة في سوريا، وتستقطب الزوار لما تتمتع به من قيمة حضارية وتاريخية تعود لقرون عديدة، فيما تشهد المنطقة المحيطة بها أعمال تأهيل وصيانة متواصلة للحفاظ على الموروث الثقافي والهوية العمرانية للمدينة.