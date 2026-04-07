بدء تنفيذ أعمال إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حي السكري بحلب

حلب-سانا

بدأت الشركة العامة لكهرباء محافظة حلب تنفيذ المراحل الأولى من مشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حي السكري بمدينة حلب، وذلك ضمن خطة شاملة لإعادة التيار الكهربائي وتحسين الواقع الخدمي في الأحياء المتضررة.

وأوضح المهندس أنس ركبية من قسم الدراسات والتنفيذ بشركة كهرباء المحافظة في تصريح لمراسل سانا اليوم الثلاثاء، أن الورشات الفنية بدأت بأعمال نصب أعمدة بيتونية بقياسات مختلفة، تمهيداً لمد الشبكة الكهربائية وإعادة تغذية المنازل بالتيار، مشيراً إلى أن الكوادر العاملة تبذل أقصى جهودها لتسريع وتيرة التنفيذ بهدف إنجاز المشروع في أقرب وقت ممكن، وبما ينعكس إيجاباً على حياة الأهالي في المنطقة.

من جهتها، ذكرت المهندسة هبة حسين من الشركة العامة لكهرباء حلب أن الأعمال الجارية تشمل أيضاً تأهيل وصيانة مراكز التحويل الكهربائية في منطقة السكري، ولا سيما في موقع حديقة السكري، وذلك ضمن حملة “حلب ست الكل”.

وأشارت حسين إلى أن المشروع يأتي في إطار سلسلة مشاريع تنفذها الشركة، لتحسين واقع الكهرباء في المدينة، حيث تشمل المرحلة الأولى حي السكري، على أن تمتد الأعمال لاحقاً إلى أحياء الفردوس، وتل الزرازير، والعامرية، ومناطق أخرى.

وبيّنت أن الورشات موزعة بين أعمال كهربائية تتضمن الحفر ونصب الأعمدة، وأعمال مدنية تعنى بتجهيز غرف ومراكز التحويل، بما يضمن إعادة تأهيل البنية التحتية للشبكة الكهربائية بشكل متكامل.

ويأتي مشروع إعادة تأهيل الشبكة الكهربائية في حي السكري ضمن الجهود الحكومية لإعادة ترميم البنية التحتية في مدينة حلب، التي تعرضت لأضرار كبيرة نتيجة القصف من قبل النظام البائد، ما أدى إلى خروج العديد من الأحياء عن الخدمة لفترات طويلة.

وكانت محافظة حلب أطلقت في كانون الأول الماضي الحملة المجتمعية “حلب ست الكل “، وجمعت تبرعات بنحو 426 مليون دولار، بهدف دعم مشاريع إعادة تأهيل البنى التحتية وتعزيز القطاعات الخدمية، بما يسهم في إعمار المدينة وعودة الحياة الطبيعية إلى مختلف أحيائها.