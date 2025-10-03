اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

حلب-سانا

عقدت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دائرة جبل سمعان بريف حلب، جلسة حوارية على مدرج النصر في جامعة حلب، جمعت أعضاء الهيئة الناخبة ومرشحي مجلس الشعب، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى حول العملية الانتخابية المقبلة.

وأكد رئيس اللجنة الفرعية في جبل سمعان عبد الرزاق رزوق في تصريح لمراسلة سانا، أنه تمت اليوم دعوة الهيئة الناخبة من أجل شرح التوصيات وآلية الانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية، وذلك في المدرج نفسه الذي ستجري فيه الانتخابات في الخامس من الشهر الحالي.

وأوضح رزوق أنه تمّت الإجابة عن أسئلة الناخبين والمرشحين ومعالجة بعض الاستفسارات والمشكلات؛ بهدف أن تكون العملية أكثر سهولة ودون إشكاليات.

بدوره بيّن عضو اللجنة الفرعية محمد حاج عبده أن الاجتماع التعريفي الذي عُقد اليوم بين أعضاء الهيئة الناخبة في جبل سمعان واللجنة الفرعية، تخلله تقديم فيديو توضيحي عن آلية الانتخاب، إضافة إلى التعريف بأعضاء اللجنة ورئيسها، مع عرض لمجمل العملية الانتخابية والتنظيمية، وذلك في نفس القاعة التي ستجري فيها الانتخابات.

تفاعل أعضاء اللجنة الناخبة

من جانبه، أشار عضو اللجنة الناخبة محمد ياسر شيخ العشرة إلى أن جلسة الحوار كانت عبارة عن لقاء تعريفي بالمرشحين وسيرهم العلمية والعملية، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة وتوضيح المعلومات المتعلقة بآلية الانتخابات وأرقام المرشحين، معرباً عن أمله في أن تُمنح الأصوات للأشخاص المناسبين الذين يمثلون إرادة الشعب الحقيقية.

في حين، أكد عضو اللجنة الناخبة شهاب الدين أبو بكر، أن اللقاء مع المرشحين أتاح فرصة للتعرف عليهم وعلى برامجهم الانتخابية، ما يساعد في اختيار الشخص الأنسب.

بينما لفت عضو الهيئة الناخبة محمد مجوز، إلى أن الجلسة التعريفية كانت مفيدة رغم ضيق الوقت الذي شكّل عائقاً أمام التعرف بشكل كافٍ على جميع المرشحين أو الاستماع إلى تفاصيل برامجهم.

يشار إلى أنه في نهاية هذا اليوم تنتهي الحملات الانتخابية، ويعد يوم غد السبت يوم صمت انتخابي، قبل إجراء الانتخابات بعد غد الأحد 5 تشرين الأول 2025.