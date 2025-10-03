اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

IMG 1726 اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

حلب-سانا

عقدت اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس الشعب في دائرة جبل سمعان بريف حلب، جلسة حوارية على مدرج النصر في جامعة حلب، جمعت أعضاء الهيئة الناخبة ومرشحي مجلس الشعب، في إطار تعزيز التواصل وتبادل الرؤى حول العملية الانتخابية المقبلة.

IMG 1722 اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

وأكد رئيس اللجنة الفرعية في جبل سمعان عبد الرزاق رزوق في تصريح لمراسلة سانا، أنه تمت اليوم دعوة الهيئة الناخبة من أجل شرح التوصيات وآلية الانتخابات لتسهيل العملية الانتخابية، وذلك في المدرج نفسه الذي ستجري فيه الانتخابات في الخامس من الشهر الحالي.

وأوضح رزوق أنه تمّت الإجابة عن أسئلة الناخبين والمرشحين ومعالجة بعض الاستفسارات والمشكلات؛ بهدف أن تكون العملية أكثر سهولة ودون إشكاليات.

بدوره بيّن عضو اللجنة الفرعية محمد حاج عبده أن الاجتماع التعريفي الذي عُقد اليوم بين أعضاء الهيئة الناخبة في جبل سمعان واللجنة الفرعية، تخلله تقديم فيديو توضيحي عن آلية الانتخاب، إضافة إلى التعريف بأعضاء اللجنة ورئيسها، مع عرض لمجمل العملية الانتخابية والتنظيمية، وذلك في نفس القاعة التي ستجري فيها الانتخابات.

تفاعل أعضاء اللجنة الناخبة

IMG 1713 1 اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

من جانبه، أشار عضو اللجنة الناخبة محمد ياسر شيخ العشرة إلى أن جلسة الحوار كانت عبارة عن لقاء تعريفي بالمرشحين وسيرهم العلمية والعملية، إضافة إلى الإجابة عن بعض الأسئلة وتوضيح المعلومات المتعلقة بآلية الانتخابات وأرقام المرشحين، معرباً عن أمله في أن تُمنح الأصوات للأشخاص المناسبين الذين يمثلون إرادة الشعب الحقيقية.

في حين، أكد عضو اللجنة الناخبة شهاب الدين أبو بكر، أن اللقاء مع المرشحين أتاح فرصة للتعرف عليهم وعلى برامجهم الانتخابية، ما يساعد في اختيار الشخص الأنسب.

IMG 1719 اللجنة الانتخابية في جبل سمعان بريف حلب تعقد جلسة حوارية بين الناخبين والمرشحين

بينما لفت عضو الهيئة الناخبة محمد مجوز، إلى أن الجلسة التعريفية كانت مفيدة رغم ضيق الوقت الذي شكّل عائقاً أمام التعرف بشكل كافٍ على جميع المرشحين أو الاستماع إلى تفاصيل برامجهم.

يشار إلى أنه في نهاية هذا اليوم تنتهي الحملات الانتخابية، ويعد يوم غد السبت يوم صمت انتخابي، قبل إجراء الانتخابات بعد غد الأحد 5 تشرين الأول 2025.

مخبر التجارة الداخلية بحمص… متابعة دائمة ودقة عالية لضمان مطابقة المنتجات للمواصفات القياسية
وزير النقل يبحث مع وفد الغرفة الفتية الدولية آلية التعاون المشترك ‏وسبل ‏تعزيزه ‏
تعديل الهيكلية الإدارية للإدارة العامة للتجارة الداخلية وحماية المستهلك
ينطلق في السادس من الشهر الجاري… معرض خان الحرير في مدينة ‏المعارض بدمشق ‏
وزير الإعلام: القبض على وسيم الأسد يندرج ضمن مسار ملاحقة مرتكبي الانتهاكات بحق السوريين
الوسوم:
مشاركة هذه المقالة

اخترنا لك