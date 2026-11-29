حلب-سانا

انطلقت اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس التحرير لكرة القدم للمدارس الإعدادية في ‏مدينة الباب وريفها بريف حلب الشرقي، بمشاركة 12 فريقاً مدرسياً، على أرض ‏ملعب نادي الباب، وتستمر بنظام خروج المغلوب حتى السابع من كانون الأول ‏المقبل، بمناسبة ذكرى التحرير ولتنشيط الحركة الرياضية والطلابية.‏

وتقيم البطولة مديرية التربية في حلب بالتنسيق مع دائرة التربية الرياضية والمجمع ‏التربوي في الباب، ضمن خطة لتنشيط الأنشطة المدرسية، وإتاحة المجال أمام ‏الطلاب لإبراز مهاراتهم الرياضية وتعزيز روح الفريق والتنافس الإيجابي بينهم.‏

تنشيط الرياضة المدرسية

أوضح المشرف الرياضي على البطولة محمود كرمو النجار، في تصريح لـ سانا، ‏أن المنافسات تندرج ضمن خطة مديرية التربية بحلب ودائرة التربية الرياضية ‏لتفعيل الأنشطة المدرسية وإحياء ذكرى التحرير وتضحيات الشهداء، مبيناً أنها ‏تجمع 12 فريقاً من مدارس المنطقة وريفها، لتعزيز قيم الانتماء والانضباط ‏والتنافس الإيجابي بين الطلاب، والتأكيد على عودة النشاط الرياضي إلى ‏المحافظة.‏

من جانبه، أشار مدرس إعدادية ذو النورين في مدينة قباسين ومدرب فريقها سومر ‏الآلوسي، إلى أهمية المشاركة في البطولة التي تتزامن مع أجواء الفرح بذكرى ‏التحرير، مؤكداً أن البطولات المدرسية تسهم في صقل مهارات الطلاب البدنية ‏والتربوية، وتحفزهم على مواصلة التميز والنجاح في الأنشطة المدرسية.‏

وتأتي البطولة ضمن البرامج التربوية والأنشطة الرياضية الهادفة إلى تنشيط ‏الحركة الشبابية والمدرسية في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب ‏الماضيان إقامة بطولات رياضية وفعاليات صيفية ومبادرات طلابية في المدينة ‏والريف، لتعزيز روح الفريق والمواطنة لدى الطلاب.‏