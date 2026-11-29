حلب-سانا
انطلقت اليوم الأحد، منافسات بطولة كأس التحرير لكرة القدم للمدارس الإعدادية في مدينة الباب وريفها بريف حلب الشرقي، بمشاركة 12 فريقاً مدرسياً، على أرض ملعب نادي الباب، وتستمر بنظام خروج المغلوب حتى السابع من كانون الأول المقبل، بمناسبة ذكرى التحرير ولتنشيط الحركة الرياضية والطلابية.
وتقيم البطولة مديرية التربية في حلب بالتنسيق مع دائرة التربية الرياضية والمجمع التربوي في الباب، ضمن خطة لتنشيط الأنشطة المدرسية، وإتاحة المجال أمام الطلاب لإبراز مهاراتهم الرياضية وتعزيز روح الفريق والتنافس الإيجابي بينهم.
تنشيط الرياضة المدرسية
أوضح المشرف الرياضي على البطولة محمود كرمو النجار، في تصريح لـ سانا، أن المنافسات تندرج ضمن خطة مديرية التربية بحلب ودائرة التربية الرياضية لتفعيل الأنشطة المدرسية وإحياء ذكرى التحرير وتضحيات الشهداء، مبيناً أنها تجمع 12 فريقاً من مدارس المنطقة وريفها، لتعزيز قيم الانتماء والانضباط والتنافس الإيجابي بين الطلاب، والتأكيد على عودة النشاط الرياضي إلى المحافظة.
من جانبه، أشار مدرس إعدادية ذو النورين في مدينة قباسين ومدرب فريقها سومر الآلوسي، إلى أهمية المشاركة في البطولة التي تتزامن مع أجواء الفرح بذكرى التحرير، مؤكداً أن البطولات المدرسية تسهم في صقل مهارات الطلاب البدنية والتربوية، وتحفزهم على مواصلة التميز والنجاح في الأنشطة المدرسية.
وتأتي البطولة ضمن البرامج التربوية والأنشطة الرياضية الهادفة إلى تنشيط الحركة الشبابية والمدرسية في محافظة حلب، حيث شهد شهرا تموز وآب الماضيان إقامة بطولات رياضية وفعاليات صيفية ومبادرات طلابية في المدينة والريف، لتعزيز روح الفريق والمواطنة لدى الطلاب.