الحسكة-سانا‏

وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة ‏الحسكة بالتعاون مع مديرية الطوارئ والكوارث في ‏المحافظة وبدعم من برنامج الغذاء العالمي اليوم ‏الثلاثاء، مساعدات غذائية للعائلات التي تقطن في مخيم ‏الطلائع بمدينة الحسكة، تضمنت 2534 سلة غذائية ‏وغذاء تكميلياً للأطفال شمل 17738 ظرف مادة زبدة ‏الفستق و30408 بسكويت التمر المدعم.‏

وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر خضر الظاهر في ‏تصريح لمراسل سانا، إلى أن توزيع المساعدة الغذائية ‏يأتي مع حلول فصل الشتاء واشتداد وطأة الظروف ‏على الأهالي القاطنين في المخيم، وفي ظل ما يعانون ‏من ظروف وبالتزامن مع ما شهدته المحافظة من ‏هطولات مطرية غزيرة وأجواء عاصفة مؤخراً.‏

ولفت الظاهر إلى أن هذه المساعدة الغذائية تهدف إلى ‏مساعدة الأهالي في تجاوز هذه الظروف وتلبية ‏احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم الغذائية.‏

وكان فرع الهلال الأحمر السوري في محافظة الحسكة ‏وزع في السابع من الشهر الحالي، مساعدات إغاثية ‏للعائلات التي تقطن في مخيم التوينة وعدد من مراكز ‏الإيواء المؤقت ضمن مدينة الحسكة وريفها، شملت ‏مساعدات غير غذائية تضمنت عوازل بلاستيكية ‏إضافة إلى مواد غذائية متنوعة.‏