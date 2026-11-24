الحسكة-سانا
وزع فرع الهلال الأحمر العربي السوري في محافظة الحسكة بالتعاون مع مديرية الطوارئ والكوارث في المحافظة وبدعم من برنامج الغذاء العالمي اليوم الثلاثاء، مساعدات غذائية للعائلات التي تقطن في مخيم الطلائع بمدينة الحسكة، تضمنت 2534 سلة غذائية وغذاء تكميلياً للأطفال شمل 17738 ظرف مادة زبدة الفستق و30408 بسكويت التمر المدعم.
وأشار رئيس فرع الهلال الأحمر خضر الظاهر في تصريح لمراسل سانا، إلى أن توزيع المساعدة الغذائية يأتي مع حلول فصل الشتاء واشتداد وطأة الظروف على الأهالي القاطنين في المخيم، وفي ظل ما يعانون من ظروف وبالتزامن مع ما شهدته المحافظة من هطولات مطرية غزيرة وأجواء عاصفة مؤخراً.
ولفت الظاهر إلى أن هذه المساعدة الغذائية تهدف إلى مساعدة الأهالي في تجاوز هذه الظروف وتلبية احتياجاتهم واحتياجات أطفالهم الغذائية.
وكان فرع الهلال الأحمر السوري في محافظة الحسكة وزع في السابع من الشهر الحالي، مساعدات إغاثية للعائلات التي تقطن في مخيم التوينة وعدد من مراكز الإيواء المؤقت ضمن مدينة الحسكة وريفها، شملت مساعدات غير غذائية تضمنت عوازل بلاستيكية إضافة إلى مواد غذائية متنوعة.