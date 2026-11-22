دمشق-سانا



رحبت وزارة الداخلية باعتماد اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة قرار دعم حقوق الإنسان في الجمهورية العربية السورية، مثمنةً ما تضمنه من ترحيب بالإجراءات التي اتخذتها الحكومة السورية لمكافحة الاتجار غير المشروع بالمخدرات، وإقرار بالجهود الوطنية المبذولة لمكافحة الجريمة المنظمة وتعزيز مؤسسات إنفاذ القانون وتوسيع نطاق التعاون الدولي في هذا المجال.



وأثنت الوزارة في بيان اليوم الأحد، على الموقف الأممي الذي يشكل تقديراً مهماً للجهود التي تبذلها الدولة السورية في مواجهة شبكات الجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات، وتعزيز التنسيق والتعاون الأمني مع دول الجوار، بما يسهم في حماية المجتمعات وتعزيز الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.



وأكدت الوزارة أن هذه الجهود تندرج في إطار التزام الدولة السورية بإعادة بناء مؤسساتها الأمنية وتطوير قدراتها على أسس مهنية وقانونية، وترسيخ سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان، وتنفيذ التوجيهات الوطنية لمنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية، والالتزام باعتماد الاستراتيجية الوطنية لمنع الجريمة والعدالة الجنائية (2026-2031).



وأعربت الوزارة عن اهتمامها البالغ بتوسيع شراكاتها مع الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية المختصة، وفي مقدمتها مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، انطلاقاً من إيمانها بأن مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع بالمخدرات مسؤولية مشتركة تتطلب تعاوناً دولياً فاعلاً ومستداماً.



وكانت إدارة مكافحة المخدرات أعلنت في وقت سابق اليوم إتلاف كميات كبيرة من المخدرات شملت 400 مليون حبة كبتاغون، و12.2 طناً من مادة الحشيش، و2.3 طن من نبتة الحشيش، و6 كيلوغرامات من الهيروين، إضافةً إلى 5.4 ملايين حبة مخدرة، وذلك وفق الإجراءات القانونية والبيئية المعتمدة، و‏بإشراف لجنة مشتركة من وزارات الداخلية والعدل والصحة.



يذكر أن اللجنة الثالثة في الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت الأربعاء الماضي قراراً بشأن دعم حقوق الإنسان في سوريا، وذلك في إطار أعمال الدورة الحادية والثمانين للجمعية العامة للأمم المتحدة، ضمن بحث اللجنة للبند المتعلق بحالات حقوق الإنسان وتقارير المقررين والممثلين الخاصين، وفي سياق الاهتمام الأممي بملف حقوق الإنسان في سوريا.