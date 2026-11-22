دير الزور-سانا



تواصل الشركة السورية للاتصالات جهودها لإعادة تأهيل البنية التحتية في دير الزور، عبر تنفيذ مشروع لتوسعة الشبكة الهاتفية الأرضية في منطقتين بحيي الجبيلة والعمال، تمهيداً لإعادة الخدمة إلى الأهالي بعد انقطاع استمر منذ عام 2012.

وشملت الأعمال تجهيز شبكات أرضية جديدة وتركيب علب هاتفية لتخديم المشتركين، فيما تضمّنت التوسعة في حي العمال مدّ كبل رئيسي بسعة 1200 خط، وتوزيعه على أربع مجموعات.

وأوضح رئيس الورشة الفنية عبد السميع صالح الحميدي، في تصريح لـ سانا اليوم الأحد، أن تنفيذ المشروع واجه تحديات متعددة، أبرزها سرقة الكابلات والعلب الهاتفية، وتهالك أجزاء واسعة من البنية التحتية، مشيراً إلى إنجاز شبكات جديدة من الكابلات الرئيسية والفرعية وإنشاء مجموعات التوسعة اللازمة، تمهيداً لوضعها في الخدمة خلال الفترة المقبلة.



وأكّد الحميدي أن المشروع يأتي ضمن خطة إعادة بناء قطاع الاتصالات في دير الزور، الذي يحتاج إلى أعمال واسعة لإعادة تأهيل الشبكات والبنى التحتية المتضررة، وإعادة الخدمات إلى المناطق التي عانت انقطاعاً طويلاً.



وتندرج هذه التوسعة ضمن الجهود الرامية إلى تحسين واقع الاتصالات في المحافظة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين، في ظل استمرار العمل على معالجة التحديات التي تواجه القطاع، ولا سيما تفاوت جودة الخدمة بين المناطق وشكاوى الأهالي من ضعف التغطية والانقطاعات المتكررة في عدد من البلدات والمحاور.