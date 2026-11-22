القنيطرة-سانا



نظّمت مديرية إعلام القنيطرة، اليوم الأحد، ورشة عمل تدريبية بعنوان «إخراج الأفلام الوثائقية»، في قاعة المركز الثقافي العربي بالمحافظة، بمشاركة عدد من الإعلاميين والهواة والمهتمين بالشأن السينمائي، بهدف تعريفهم بأسس صناعة الأفلام القصيرة والوثائقية ومراحل إنتاجها.



وتناولت الورشة مراحل إنجاز الأفلام، بدءاً من البحث واختيار الفكرة وتطويرها، مروراً ببناء الحكاية وصياغة السيناريو، والتعرّف على اللغة البصرية وتقنيات التصوير والتسجيل الصوتي، وصولاً إلى الإخراج والمونتاج وإنتاج الفيلم بصيغته النهائية المعدّة للعرض.

كما شهدت نقاشات تفاعلية وعروضاً لأمثلة ونماذج سينمائية تطبيقية، ركزت على الربط بين الجانبين الإبداعي والتقني، وتوضيح آليات تحويل الأفكار البسيطة إلى أفلام قصيرة متكاملة قادرة على نقل الرسائل والتعبير عنها بفاعلية.



وأوضح مقدم الورشة، المخرج والمنتج وليد المدني، صاحب شركة إنتاج فني وأستاذ زائر في جامعة نيويورك بأبو ظبي، والعامل في مجال الأفلام الوثائقية، في تصريح لـ سانا، أن الهدف منها تزويد المشاركين بالمعارف والأدوات العملية التي تمكّنهم من توثيق القصص الإنسانية والمجتمعية وتقديمها بأسلوب بصري احترافي.



ولفت المدني إلى أن نجاح الفيلم الوثائقي يرتكز بصورة أساسية على الرؤية الإبداعية والقدرة على ملاحظة التفاصيل والتقاطها، مشدداً على دور هذه الورشات في صقل مواهب الشباب وتأهيل كوادر قادرة على إثراء المشهد الإعلامي والثقافي بمحتوى هادف.



وتندرج الورشة ضمن جهود مديرية إعلام القنيطرة الرامية إلى تطوير المهارات الإعلامية والفنية لدى الكوادر الشابة، وتعزيز الحراك الثقافي والسينمائي في المحافظة، عبر استقطاب الخبرات المتخصصة وإتاحة الفرصة لتبادل التجارب والخبرات، بما يسهم في الارتقاء بمستوى الإنتاج الإعلامي المحلي.