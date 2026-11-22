الرقة-سانا‏

أطلقت مديريات البيئة والثقافة والزراعة في الرقة، بالتعاون مع مجلس بلدة حزيمة، ‏اليوم الأحد، حملة توعوية ميدانية تستمر ثلاثة أيام، للتحذير من مخاطر تناول الفطر ‏البري السام، وذلك عقب تسجيل ست حالات تسمم في مزرعة تشرين خلال الشهر ‏الجاري، أسفرت عن وفاة أربعة أطفال.‏

وأوضحت رئيسة دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة، حليمة العبيد، في تصريح لـ ‏سانا، أن الحملة التي تحمل عنوان «احذروا الفطر البري السام» تستهدف مختلف ‏شرائح المجتمع، من خلال زيارات ميدانية للمدارس والمساجد والمرافق البلدية وأماكن ‏تجمع الأهالي، لإيصال رسائل التوعية والتحذير.

من جانبه، أرجع رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة حزيمة، عبد الله العفر، في تصريح ‏مماثل، انتشار الفطريات، بما فيها الأنواع السامة، إلى الظروف الجوية وارتفاع ‏معدلات الرطوبة، مؤكداً أهمية تكثيف التوعية، ولا سيما بين الأطفال والأهالي.

وبيّن رئيس دائرة التغيرات المناخية والتوعية البيئية في مديرية البيئة، المهندس مؤيد ‏الحاج، أن الحملة تشمل بلدة حزيمة وقرى مزرعة تشرين والجلاء وميسلون في ريف ‏الرقة الشمالي، وتتضمن توزيع ولصق ملصقات تحذيرية في المدارس والمجمعات ‏التربوية والمساجد والأماكن العامة، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة للأهالي في ‏القرى والمناطق الزراعية.‏

وتأتي الحملة ضمن جهود الجهات المعنية في المحافظة لتعزيز التوعية الصحية ‏والمجتمعية، والتعريف بمخاطر الفطر البري السام وسبل تجنب التسمم به، عبر ‏أنشطة ميدانية تستهدف مختلف فئات المجتمع.