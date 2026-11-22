الرقة-سانا
أطلقت مديريات البيئة والثقافة والزراعة في الرقة، بالتعاون مع مجلس بلدة حزيمة، اليوم الأحد، حملة توعوية ميدانية تستمر ثلاثة أيام، للتحذير من مخاطر تناول الفطر البري السام، وذلك عقب تسجيل ست حالات تسمم في مزرعة تشرين خلال الشهر الجاري، أسفرت عن وفاة أربعة أطفال.
وأوضحت رئيسة دائرة ثقافة الطفل في مديرية الثقافة، حليمة العبيد، في تصريح لـ سانا، أن الحملة التي تحمل عنوان «احذروا الفطر البري السام» تستهدف مختلف شرائح المجتمع، من خلال زيارات ميدانية للمدارس والمساجد والمرافق البلدية وأماكن تجمع الأهالي، لإيصال رسائل التوعية والتحذير.
من جانبه، أرجع رئيس الوحدة الإرشادية في بلدة حزيمة، عبد الله العفر، في تصريح مماثل، انتشار الفطريات، بما فيها الأنواع السامة، إلى الظروف الجوية وارتفاع معدلات الرطوبة، مؤكداً أهمية تكثيف التوعية، ولا سيما بين الأطفال والأهالي.
وبيّن رئيس دائرة التغيرات المناخية والتوعية البيئية في مديرية البيئة، المهندس مؤيد الحاج، أن الحملة تشمل بلدة حزيمة وقرى مزرعة تشرين والجلاء وميسلون في ريف الرقة الشمالي، وتتضمن توزيع ولصق ملصقات تحذيرية في المدارس والمجمعات التربوية والمساجد والأماكن العامة، إلى جانب تقديم إرشادات مباشرة للأهالي في القرى والمناطق الزراعية.
وتأتي الحملة ضمن جهود الجهات المعنية في المحافظة لتعزيز التوعية الصحية والمجتمعية، والتعريف بمخاطر الفطر البري السام وسبل تجنب التسمم به، عبر أنشطة ميدانية تستهدف مختلف فئات المجتمع.