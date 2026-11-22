حماة-سانا
انطلقت في كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الأحد، فعاليات معرض حماة للكتاب، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مديرية الثقافة، بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية، تقدم نحو 100 ألف إصدار تغطي طيفاً واسعاً من الاهتمامات الثقافية والعلمية والأدبية.
ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف عناوين متنوعة، من الكتب الشرعية والعلمية والأدبية إلى الروايات التي تحمل توقيع كتاب محليين وعرب وأجانب، في محاولة لإغناء المشهد الثقافي وتوسيع خيارات القراء.
ووصف رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز، في تصريح لـ سانا، المعرض بالغني، من حيث تنوع إصداراته ومضامينه، فيما أكد مسؤول العلاقات العامة في المحافظة محمد الشريف، أهمية هذه التظاهرة في إعادة وصل القراء بالكتاب، وتعزيز مكانته بوصفه مصدراً للمعرفة وبناء الوعي.
ويحضر النشاط الثقافي بقوة على هامش المعرض، من خلال 20 فعالية تتنوع بين الندوات والمحاضرات والأمسيات الشعرية، بمشاركة 60 مفكراً وباحثاً وأديباً، إضافةً إلى معارض للفن التشكيلي والتصوير الضوئي والخط العربي، وفق ما أوضحه معاون مدير الثقافة في حماة عمار لقمس.
بدورها لفتت الكاتبة شذا الصباغ إلى أهمية المشاركة الواسعة لدور النشر والإقبال الذي يشهده المعرض، خصوصاً من الشباب، معتبرةً أن اهتمامهم باكتشاف الإصدارات الجديدة واقتنائها يعكس دور القراءة في تنمية الفكر وترسيخ الوعي وتكوين الشخصية.
ويفتح المعرض أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة مساءً، ويستمر حتى الـ 28 من تشرين الثاني الجاري.
وكانت كلية الطب البيطري في جامعة حماة استضافت في العاشر من تشرين الثاني الجاري مهرجان الحيوانات الصغيرة والأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس، بمشاركة 12 عيادة بيطرية وشركتين متخصصتين برعاية الحيوانات ومعالجتها وإنتاج الأدوية البيطرية وتسويقها.