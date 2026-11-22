حماة-سانا‏

انطلقت في كلية الطب البيطري بجامعة حماة اليوم الأحد، ‏فعاليات معرض حماة للكتاب، الذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع ‏مديرية الثقافة، بمشاركة 60 وكالة ودار نشر سورية وعربية، ‏تقدم نحو 100 ألف إصدار تغطي طيفاً واسعاً من الاهتمامات ‏الثقافية والعلمية والأدبية‎.‎

ويتيح المعرض للزوار فرصة استكشاف عناوين متنوعة، من ‏الكتب الشرعية والعلمية والأدبية إلى الروايات التي تحمل توقيع ‏كتاب محليين وعرب وأجانب، في محاولة لإغناء المشهد الثقافي ‏وتوسيع خيارات القراء‎.‎

ووصف رئيس جامعة حماة الدكتور عبد الكريم قلب اللوز، في ‏تصريح لـ سانا، المعرض بالغني، من حيث تنوع إصداراته ‏ومضامينه، فيما أكد مسؤول العلاقات العامة في المحافظة محمد ‏الشريف، أهمية هذه التظاهرة في إعادة وصل القراء بالكتاب، ‏وتعزيز مكانته بوصفه مصدراً للمعرفة وبناء الوعي.

ويحضر النشاط الثقافي بقوة على هامش المعرض، من خلال ‌‏20 فعالية تتنوع بين الندوات والمحاضرات والأمسيات ‏الشعرية، بمشاركة 60 مفكراً وباحثاً وأديباً، إضافةً إلى معارض ‏للفن التشكيلي والتصوير الضوئي والخط العربي، وفق ما ‏أوضحه معاون مدير الثقافة في حماة عمار لقمس‎.‎

بدورها لفتت الكاتبة شذا الصباغ إلى أهمية المشاركة الواسعة لدور ‏النشر والإقبال الذي يشهده المعرض، خصوصاً من الشباب، ‏معتبرةً أن اهتمامهم باكتشاف الإصدارات الجديدة واقتنائها ‏يعكس دور القراءة في تنمية الفكر وترسيخ الوعي وتكوين ‏الشخصية.

ويفتح المعرض أبوابه يومياً من العاشرة صباحاً حتى السادسة ‏مساءً، ويستمر حتى الـ 28 من تشرين الثاني الجاري.‏

وكانت كلية الطب البيطري في جامعة حماة استضافت في ‏العاشر من تشرين الثاني الجاري مهرجان الحيوانات الصغيرة ‏والأليفة وطيور وأسماك الزينة الخامس، بمشاركة 12 عيادة ‏بيطرية وشركتين متخصصتين برعاية الحيوانات ومعالجتها ‏وإنتاج الأدوية البيطرية وتسويقها.