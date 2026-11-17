حماة-سانا

أطلقت إدارة منطقة الغاب في ريف حماة الغربي الإثنين المرحلة الأولى من مشروع ترميم 270 منزلاً متضرراً في القطاع الشمالي لمدينة قلعة المضيق، ينفذه المجلس الدنماركي للاجئين، وذلك بهدف تحسين الظروف المعيشية للأسر العائدة وتوفير بيئةٍ سكنية أكثر ملاءمة.



وأفاد المسؤول في مكتب العلاقات العامة بإدارة منطقة الغاب أحمد صطوف لمراسل سانا بأن المرحلة الأولى من المشروع تتضمن ترميم 34 منزلاً تباعاً بأعمالٍ متوسطة وخفيفة، من دون أن تشمل المنازل ذات الضرر العالي وغير السليمة إنشائياً، مبيناً أن هذه المرحلة لم تُحدَّد بزمنٍ للانتهاء نظراً لارتباطها بالظروف الجوية، وذلك بعد إجراء الكشوفات يوم السبت الماضي.



من جانبه، نوه أحد المستفيدين من مشروع ترميم المنازل في مدينة قلعة المضيق أيمن العيسى بأهمية المشروع للأهالي الذين عادوا للمدينة عقب التحرير، لافتاً إلى أن المنازل كانت شبه مدمَّرة ومتضررة بشكلٍ بالغ، ونفذ الأهالي عليها بعض أعمال الترميم البدائية ليتمكنوا من السكن حسب إمكانياتهم البسيطة نتيجة التكاليف المادية الباهظة.



ولفت العيسى إلى جهود المجلس الدنماركي في ترميم منازلهم ولاسيما التمديدات الصحية والكهربائية وتجهيزات المطبخ والحمام، مؤكداً ضرورة دخول مشاركة المزيد من المنظمات لتوسيع نطاق الترميم وشموله منازل أكثر، والعمل على رفع قيمة النفقات والمخصصات النقدية لذلك.



وتشهد مدينة قلعة المضيق في ريف حماة الغربي منذ التحرير مجموعةً من الأعمال والمشاريع الخدمية دعماً لعودة الأهالي وتحسين الواقع المحلي، ومنها تأهيل طرقٍ حيوية، آخرها في الثامن من الشهر الماضي عبر إعادة تأهيل الطريق ‌‏الواصل بين مدينة قلعة المضيق وقرية التوينة الرامي لتحسين ‏حركة المرور وتسهيل تنقل الأهالي بين المدينة والقرية.

يُشار إلى أن المجلس الدنماركي للاجئين هو منظمة إنسانية غير ربحية تأسس عام 1956، ويعمل في مختلف المشاريع الإنسانية بأكثر من 40 دولة في العالم، ويُعتبر أحد مقدمي المساعدة الإنسانية في سوريا.