لجنة التربية في مجلس الشعب تناقش تطوير التشريعات التعليمية مع كوادر طرطوس

طرطوس-سانا



عقدت لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب لقاءً تشاورياً مع الكوادر التعليمية في محافظة طرطوس، اليوم الأربعاء، في صالة عمريت المجاورة لثانوية حسان بن ثابت، للاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم حول عدد من مشاريع القوانين الخاصة بوزارة التربية والتعليم.



ويهدف اللقاء الذي استمر ساعتين إلى إشراك العاملين في القطاع التربوي في صياغة التشريعات بما ينسجم مع واقع العملية التعليمية ومتطلباتها، بحضور عضو المكتب التنفيذي في المحافظة مازن الشيخ، ومدير التربية ومعاونيه، وعدد من المعلمين ومشرفي المجمعات التربوية.

لقاءات تشاورية تخدم العملية التعليمية

أوضح نائب رئيس لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب، عبد الفتاح عبيد، في تصريح لسانا، أن اللقاءات التشاورية ستتواصل لتشمل مديريات التربية في مختلف المحافظات السورية، بهدف جمع الآراء والمقترحات والاستفادة من الخبرات الميدانية للوصول إلى أفضل صياغة ممكنة لمشاريع القوانين، بما يخدم العملية التعليمية، لافتاً إلى أن لقاء طرطوس يشكّل انطلاقة لهذه الجولة.

وأشار عبيد إلى مشاركة عدد من أعضاء مجلس الشعب في طرطوس، إلى جانب عضو لجنة التربية والتعليم سهيل الفاضل، في اللقاء الذي أتاح حواراً مباشراً حول التشريعات المقترحة والقضايا المرتبطة بالعمل التربوي.

مناقشة الاحتياجات التربوية ومتابعتها

من جهته، بين عضو المكتب التنفيذي في محافظة طرطوس، مازن الشيخ، في تصريح مماثل أن أبرز احتياجات القطاع التربوي في المحافظة تتمثل في منح مديرية التربية التسهيلات اللازمة لإبرام عقود تسد النقص في الكوادر التعليمية، ولا سيما في المناطق الريفية البعيدة، وفقاً الاحتياجات المطلوبة.



وأشار إلى أهمية تعديل قانون خزانة التقاعد بما يتيح للمدرسين التقاعد المبكر لمرة واحدة، بما يفتح المجال أمام تعيين كوادر جديدة ويسهم في معالجة النقص في الكوادر التعليمية.

وأوضح الشيخ أن زيارة لجنة التربية والتعليم في مجلس الشعب شملت لقاءً مع المدرسين والإداريين، جرى خلاله استعراض مشروع قانون الخدمة الجديد في وزارة التربية والتعليم ومناقشة إيجابياته وسلبياته، مشيراً إلى نقل مطالب العاملين واحتياجاتهم إلى أعضاء مجلس الشعب، تمهيداً لرفعها إلى الحكومة ومتابعة معالجتها.

وتعكس هذه اللقاءات أهمية التكامل بين العمل التشريعي والخبرة الميدانية للكوادر التربوية، باعتبار أن إشراك المعلمين والمختصين في مناقشة مشاريع القوانين يسهم في تعزيز واقعيتها وملاءمتها لاحتياجات القطاع التعليمي، ويدعم تطوير البيئة التربوية وتحسين مخرجاتها.