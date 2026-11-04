استشهاد جنديين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

درعا-سانا
استُشهد، اليوم الأربعاء، جنديان من الجيش العربي السوري إثر انفجار لغم من مخلفات النظام البائد في ريف درعا، وفق ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال في وزارة الدفاع لـ سانا.
ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد تشكل خطراً على حياة المدنيين والعسكريين في مناطق عدة من سوريا، ففي الـ17 من تشرين الأول الماضي استُشهد أحد جنود إدارة الهندسة العسكرية في الجيش العربي السوري، وأصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك الألغام ومخلفات النظام البائد في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.