استشهاد جنديين بانفجار لغم من مخلفات النظام البائد بريف درعا

درعا-سانا‏

استُشهد، اليوم الأربعاء، جنديان من الجيش العربي السوري إثر انفجار لغم من ‏مخلفات النظام البائد في ريف درعا، وفق ما أفادت به إدارة الإعلام والاتصال في ‏وزارة الدفاع لـ سانا.‏

ولا تزال الألغام والذخائر غير المنفجرة التي خلفها النظام البائد تشكل خطراً على حياة ‏المدنيين والعسكريين في مناطق عدة من سوريا، ففي الـ17 من تشرين الأول الماضي استُشهد أحد جنود إدارة الهندسة العسكرية في ‏الجيش العربي السوري، وأصيب آخر بجروح بليغة، أثناء أدائهما واجبهما في تفكيك ‏الألغام ومخلفات النظام البائد في منطقة التنف بريف حمص الشرقي.‏