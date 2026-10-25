إصابة 6 مدنيين من عائلة واحدة بانفجار مخلفات حرب في السفيرة

حلب-سانا



أُصيب ستة مدنيين من عائلة واحدة، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، بجروح متفاوتة، جراء انفجار مقذوف من مخلفات الحرب داخل منزل في مدينة السفيرة بريف حلب الشرقي، أثناء محاولة أفراد العائلة إشعال كمية من الحطب كانت تحتوي على الجسم المتفجر.



وأوضح قائد عمليات الدفاع المدني بحلب فيصل محمد علي في تصريح لـ سانا، اليوم الأحد، أنه تم نقل أربعة من المصابين من مشفى السفيرة إلى مشفى حلب الجامعي لمتابعة حالتهم الصحية، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.



وأوضح علي أن فرق مكافحة الألغام وإزالة مخلفات الحرب التابعة لمديرية الطوارئ وإدارة الكوارث في حلب توجهت مباشرة إلى المكان، وتفقدت المنزل ومحيطه للتأكد من سلامته وخلوه من أي أجسام متفجرة أخرى.



ودعا الدفاع المدني المواطنين إلى توخي الحيطة والحذر، وعدم لمس الأجسام المجهولة أو المشبوهة أو تحريكها، وإبلاغ الجهات المختصة وفرق الطوارئ على الفور، عند الاشتباه بوجود مخلفات حرب غير منفجرة، حفاظاً على سلامتهم.



وتشكّل مخلفات الحرب التي تركها النظام البائد، من ألغام وذخائر غير منفجرة، خطراً جسيماً على حياة المدنيين وسلامتهم، ولا سيما أثناء العمل في الأراضي الزراعية، فضلاً عن إعاقتها الأنشطة اليومية للسكان وعودتهم الآمنة إلى منازلهم في مناطق عدة داخل سوريا.