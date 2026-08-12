حماة تختتم دورة تدريبية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة العاملين

0A6A7041 حماة تختتم دورة تدريبية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة العاملين

حماة-سانا

اختتمت اليوم الأربعاء، في مبنى محافظة حماة فعاليات الدورة التدريبية التي أقامها مجلس المدينة حول سلامة وجودة الغذاء، بهدف رفع كفاءة العاملين في عدد من القطاعات الزراعية، بما يسهم في تحسين جودة المنتجات وسلامتها.

0A6A7053 حماة تختتم دورة تدريبية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة العاملين

وحاضر في الدورة الطبيب البيطري ماهر كردي الذي يعمل في شعبة سلامة الغذاء في إحدى بلديات دولة قطر، وتطرق فيها إلى عدة مواضيع تتعلق بكيفية أخذ العينة المراد فحصها للتأكد من سلامتها، ومواصفات الغذاء الصحي والسليم، وأسباب ومسببات الغذاء الفاسد.

وأوضح عضو المكتب التنفيذي لمجلس محافظة حماة المسؤول عن قطاع الزراعة والتجارة الداخلية المهندس مصعب الدياب في تصريح لـ سانا أن الدورة تهدف إلى توعية العاملين القائمين على سلامة الغذاء في مديريات التجارة الداخلية وحماية المستهلك والزراعة والبيئة ودائرة الصحة الحيوانية في مجلس مدينة حماة، ورفع كفاءتهم في مجال الرقابة على المنتجات الغذائية، إضافة إلى التعريف بأحدث المستجدات والمعايير المعتمدة، بما يعزز سلامة الغذاء وجودته، ويحمي صحة المستهلكين.

وشارك في الدورة التدريبية التي استمرت تسعة أيام نحو 25 متدرباً من مختلف المؤسسات الحكومية بالمحافظة التي تعني بسلامة الغذاء.

0A6A7056 حماة تختتم دورة تدريبية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة العاملين
0A6A7055 حماة تختتم دورة تدريبية لتعزيز سلامة وجودة الغذاء ورفع كفاءة العاملين
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